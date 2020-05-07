%100 رقمنة خدمات سوق أبوظبي للأوراق المالية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

قال خليفة المنصوري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن السوق يواصل تطوير أدائه وتحسين خدماته، حتى بات يقدّم اليوم خدماته كافة بشكل إلكتروني 100%، وسط إقبال متزايد من المتعاملين عليها في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها العالم، ما يدفع المتعاملين للتوجه الكامل نحو هذه النوعية من الخدمات التي تلبي رغباتهم، مشيراً إلى تسجيل أكثر من 5 آلاف مستخدم جديد ضمن خدمات السوق الإلكترونية بالربع الأول من العام الجاري (نحو 1700 شخص شهرياً).

وأضاف المنصوري في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي»، أن السوق يولي أهمية كبرى لجمهور المستثمرين، الأمر الذي يجعله يبادر بتطوير خدماته إلى «رقمية» تسهّل عليهم إنجاز معاملاتهم بأقل وقت وجهد وكفاءة، حيث بلغ عدد الأفراد الذين سجلوا على موقع السوق بالربع الأول نحو 2900 مستخدم، مقابل 1960 مستخدماً للربع الأول من 2019 بنمو 48%.

اتصال مرئي

وأكد المنصوري نية السوق خلال المرحلة المقبلة إضافة الاتصال المرئي والمداخلات الصوتية خلال إدارة اجتماع الجمعيات العمومية، كما ينوي فتح حساب تداول مباشرة مع شركة الوساطة إلكترونياً، مبيّناً أن السوق استقطب نحو 1067 مستثمراً جديداً في الربع الأول بواقع 927 مستثمراً فرداً و140 مستثمراً مؤسسياً، بينما بحسب الجنسية توزع المستثمرون الجدد بواقع 535 مستثمراً مواطناً و265 مستثمراً أجنبياً و208 مستثمرين عرب و59 مستثمراً خليجياً.

وذكر أنه في ظل المتغيرات الحالية، يتم العمل بشكل مستمر على الخدمات الإلكترونية والذكية للسوق، وهي منظومة متكاملة تم تطويرها بغض النظر عن وجود أزمات تعوق مسيرة العمل بالسوق، وتعمل كافة خدماته ما قبل الأزمة الراهنة بكفاءة وفعالية، وحالياً برزت بقوة أهمية استخدام منصة «سهمي» التي تتكامل مع خدمة «الدخول الذكي» و«الحكومة المتكاملة».

منصة «سهمي»

وأوضح المنصوري أن منصة «سهمي» مكّنت المستثمرين من الحصول على العديد من الخدمات الرقمية، وأبرزها خدمات التسجيل في الجمعيات العمومية والتصويت الإلكتروني عن بُعد، وتوفير كتالوج خدمة موحدة للمستثمرين، وخاصية إصدار رقم مستثمر، وتحديث البيانات الخاصة بالمستثمرين، وإمكانية الاستعلام عن الأرباح والاستفسارات المرتبطة بعمليات الاكتتاب الأولية، إلى جانب تحويل الأوراق المالية، وإصدار تقارير محفظة المستثمر شاملة لتقارير أرصدة المستثمر، وتقرير التداول، وتقرير الأسهم المودعة وغيرها من التقارير الأخرى.

1700

وذكر الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن ما يقارب 1700 مستخدم سجلوا دخولهم على منصة «سهمي» في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 1024 مستخدماً في الربع المقابل من العام الماضي، بزيادة نحو 66%، مشيراً إلى أن السوق يوفر أيضاً إمكانية استلام الأرباح النقدية من خلال محفظته الرقمية المشغلة بواسطة نظام (Payit)؛ بهدف توزيع الأرباح النقدية على المستثمرين مباشرةً إلى حساباتهم البنكية.

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