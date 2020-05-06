"إن إم سي" تسرح أكثر من 300 موظف

المصدر: البيان الإلكتروني

سرحت "إن إم سي" للتجارة، وهي شركة فرعية تابعة لشركة "إن إم سي" للرعاية الصحية تقوم بتوزيع المعدات الطبية والعلامات التجارية للعناية الشخصية والمأكولات، أكثر من 300 موظف.

ومن المرجح أن يتبعهم تسريح موظفين آخرين، ما يمثل الإشارة الأولى لما يأمل به المسؤولين في الإدارة العليا القيام به مع الأقسام الفردية في "إن إم سي" للرعاية الصحية، وذلك بحسب تقارير صحفية محلية.

وتأتي تلك الخطوة بعد أن تم تعيين الحراس القضائيين لشركة إن إم سي المحدودة بقرار من المحكمة العليا في إنجلترا وويلز في 9 أبريل الماضي في أعقاب التماس قدّمه بنك أبوظبي التجاري، أكبر الدائنين لشركة إن إم سي.

وشملت قرارات الحراس القضائيين شركة "إن إم سي"، والتي تعتبر الشركة القابضة لإحدى أكبر مجموعات الرعاية الصحية الخاصة في الإمارات.

وتشير التكهنات إلى أنه يتم التجهيز حالياً لبيع "إن إم سي" للتجارة التي أصبحت على مدى العقود الثلاثة الماضية واحدة من أكبر الموزعين في مجال توريد المعدات الطبية في دولة الإمارات، حيث تتمتع بحقوق التوزيع لبعض أشهر العلامات التجارية من جميع أنحاء العالم، ومن ضمنها 3 إم، ونستله، ويونيليفر، ونيفيا، وفايزر، وسيمنز، وسامسونج، وسانوفي، وكيوي، وبريلكريم، وهنكل، وغيرها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز