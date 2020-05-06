«الأنصاري للصرافة» تربط الهوية الرقمية بنظامها

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة الأنصاري للصرافة، أمس، نجاحها في ربط منصة «الهوية الرقمية» لدولة الإمارات مع تطبيقها الذكي للهاتف المحمول وبوابتها الإلكترونية، لتصبح أول شركة صرافة في الدولة تدمج منصة الهوية الرقمية الوطنية في نظامها.

وتسمح هذه الخطوة للمتعاملين الاستفادة من ميزة «التوقيع الرقمي»، التي تمكنهم من إتمام عملية التسجيل رقمياً والوصول بسهولة إلى جميع خدمات تطبيق الأنصاري للهواتف الذكية، دون الحاجة إلى زيارة أي من فروع الشركة.

وقال محمد بيطار، نائب الرئيس التنفيذي للشركة: «سوف يعمل النظام الجديد على تعزيز تجربة المستخدمين الجدد للتطبيق، بتزويدهم بطريقة سلسة ومريحة لإكمال التحقق من هويتهم دون الحاجة إلى زيارة أي من فروعنا».

تأتي عملية دمج «الهوية الرقمية» في القنوات الرقمية للشركة، لتؤكد التزامها التام تجاه التحوّل الرقمي، حيث سجّل تطبيق الأنصاري للصرافة أكثر من 125 ألف معاملة خلال أبريل المنصرم، ما يمثل زيادة بأكثر من 14% في معاملات تحويل الأموال عبر التطبيق والتي تشكل حالياً 9% من مجموع التحويلات المالية في الشركة. كما حصل التطبيق على تصنيف 4.7 على كل من متجر تطبيقات «آبل» و«غوغل بلاي»، مع أكثر من 500 ألف عملية تحميل.

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