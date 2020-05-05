إيطاليا: "إكسبو دبي" منصة عالمية لإعادة انطلاقنا

المصدر: دبي - بشار باغ

أكد باولو غليسنتي، المفوض العام المسؤول عن جناح إيطاليا في معرض "إكسبو 2020 دبي"، أن "إكسبو دبي" سيكون أكبر حدث عالمي لإعادة تنشيط العلاقات الدولية في 2021، موضحاً أن تعزيز العلاقات الدولية إثر جائحة "كوفيد 19" يكتسب أهمية بالغة على كافة الأصعدة السياسية والدبلوماسية والعلمية والاجتماعية.

ولفت غليسنتي، في تصريحات لصحفية "إل سوليه 24 أوريه" نشرها موقع الجناح الإيطالي على الانترنت، إلى أن الحدث لا يشكل عاملاً للتفاؤل فقط بالنسبة لأكثر من 190 دولة مشاركة وملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم، بل يشكل بالنسبة لإيطاليا نقطة انطلاق لجميع سلاسل التوريد كما يعتبر يشكل منصة مثالية من أجل الترويج لمختلف القطاعات بدءاً من الجامعات وصولاً إلى الأعمال ومن عوامل الجمال الطبيعية والفنية والثقافية التي تتمتع بها البلاد.

وأضاف: "سيكون إكسبو دبي فرصة لا تتكرر لإعادة إطلاق الصادرات واستقطاب الاستثمارات إلى إيطاليا وهي عوامل باتت أكثر أهمية للتعافي من الأزمة. وأكد أن قطاعات السياحة والثقافة، باعتبارها من الأكثر تأثراً بتداعيات الأزمة في إيطاليا، ستستفيد من إكسبو دبي لإعادة الانتعاش والتركيز على العروض السياحية المتنوعة في مختلف المقاطعات والمدن الإيطالية، وأوضح أن الجناح الإيطالي استقطب 50 شريكاً حتى الآن من مختلف الشركات والهيئات".

وأشار غليسنتي، إلى أن التأكيدات تتوالى من قبلهم جميعاً للالتزام بالمشاركة في إكسبو دبي بالعام 2021، مع تعديلات في خطط العرض لكنها أوضح أيضاً أن المزيد من الشركات تبدي اهتمامها حالياً بالمشاركة في الجناح مما يعكس أهمية الحدث.

وكانت دراسة صادرة عن جامعة بوليتكنك ميلان قدرت أن قيمة الاستفادة التي سيقدمها إكسبو دبي للصادرات الإيطالية تقارب 1.5 مليار درهم سنوياً، بالإضافة إلى تعزيز الجاذبية السياحية بالإضافة إلى الجاذبية بالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر بما يصل بالإجمالي إلى 1.67 مليار يورو. ولفتت الدراسة إلى أن الشركات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة ستكون المستفيد الأكبر من المشاركة في إكسبو دبي إذ أن التواجد في الحدث سيعزز قدرتها على الدخول إلى أسواق أجنبية.

وحرص الجناح الإيطالي في إكسبو دبي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بإعادة نشر مقتطفات من تصريحات المفوض العام للتعريف بأهمية الحدث بالنسبة لإيطاليا إثر التعافي من تداعيات إكسبو 2020.

ويتخذ جناح إيطاليا في إكسبو من عبارة "الجمال يجمع الناس" شعارا له، ويسعى من خلال تصميمه المعماري لبعث الحياة في الجمال الإيطالي الذي كان دائما عنصرا أساسيا في الربط بين الناس والمواهب المختلفة.

وصُمم الجناح الإيطالي في صورة ثلاثة هياكل لسفن مقلوبة، تغطي سقف المبنى، منتصبة فوق أعمدة طويلة، ويحمل كل منها لونا من ألوان علم إيطاليا الثلاثة، الأخضر والأبيض والأحمر، وتبدو من أعلى مثل بتلات زهرة متفتحة.

ويهدف التصميم، في شقّه الخارجي، إلى الاحتفاء بمجد المستكشفين الإيطاليين، الذين جابوا على مدى قرون عديدة، البحار البعيدة والأراضي المجهولة، مؤسسين لجملة من الاتصالات والعلاقات الجديدة مع مجتمعات نائية وحضارات فريدة.

أما من الداخل، يروي التصميم حكاية عن جمال إيطاليا الذي رسمت معالمه التبادلات والاتصالات المعرفية والإبداعية والفنية المختلفة مع الشعوب والأقاليم الأخرى.

ويشغل الجناح مساحة 3500 متر مربع ويعلو بارتفاع 25 مترا في موقع استراتيجي بمنطقة الفرص في إكسبو دبي.

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