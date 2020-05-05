8 مليارات درهم مكاسب أسواق المال الإماراتية اليوم

المصدر: وام

عادت أسواق المال الإماراتية للارتفاع في جلسة اليوم الثلاثاء بدعم من عمليات شراء مؤسسية ، ومع عودة التحسن ربحت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة نحو 8 مليارات درهم في ختام التعاملات.

وشملت عمليات الشراء المؤسسي بالاضافة الى أسهم قطاعي البنوك والاتصالات بعض الأسهم المنتقاة المصنفة ضمن قطاع الخدمات.

وأسفرت حصيلة التعاملات عن ارتفاع المؤشرالعام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.63%مغلقا عند 4103 نقاط في حين نما المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.36% مغلقا عند مستوى 1931 نقطة.

ويظهر الرصد اليومي لحركة التعاملات في سوق العاصمة أن استمرار صعود سهم اتصالات الى 14.96 درهم أسهم في دعم المؤشر العام وذلك الى جانب سهم بنك أبوظبي الأول البالغ مستوى 11.30 درهم . كما صعد سهم الدار العقارية الى 1.72 درهم.

وفي سوق دبي المالي ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني الى 8.29 درهم وسهم اعمار الى 2.56 درهم وحقق سهم تبريد مكاسب كبيرة بالغا 2.10 درهم.

وبلغت قيمة الصفقات المبرمة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين نحو 310 ملايين درهم وعدد الأسهم المتداولة 233 مليون سهم نفذت من خلال 5469 صفقة.

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