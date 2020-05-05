بنوك دبي تضخ 14.6 ملياراً في شرايين الاقتصاد

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

كشفت إحصاءات صادرة عن المصرف المركزي عن قوة الوضع المالي لبنوك دبي خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث نجحت في ضخ نحو 14.6 مليار درهم قروضاً في شرايين اقتصاد الإمارة خلال تلك الفترة.

وذكرت الإحصاءات أن أصول بنوك دبي ارتفعت لتصل إلى تريليون و486.3 مليار درهم بنهاية مارس مقابل تريليون و456.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر بزيادة 29.7 مليار درهم ونمو 2%، وأدى ارتفاع الأصول إلى زيادة معدل كفاءة رأس المال للبنوك لتصل نسبته إلى 17.3% وهي أعلى بكثير من متطلبات المصرف المركزي ومقررات لجنة بازل. وكشفت الإحصاءات عن ارتفاع إجمالي إقراض بنوك دبي من 865.9 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي إلى 880.5 ملياراً بنهاية مارس بزيادة 14.6 ملياراً وبنسبة 1.7%.

وزادت بنوك دبي قروضها للقطاع الخاص ليصل إجماليها بنهاية مارس إلى 527.6 مليار درهم مقابل 517.5 ملياراً بنهاية ديسمبر بزيادة 10.1 مليار درهم ونمو 2%، وزادت قروضها لقطاع الأعمال والصناعة من 378.2 مليار درهم إلى 389.5 مليار درهم بنهاية مارس بزيادة مقدارها 11.3 مليار درهم ونمو 3%، وزادت قروضها للحكومة من 177.3 مليار درهم إلى 179.1 ملياراً بزيادة 1.8 مليار ونمو 1%، بينما تراجع إقراضها للأفراد بشكل طفيف من 139.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر إلى 138.1 ملياراً بنهاية مارس بتراجع 1.2%.

وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع استثمارات بنوك دبي إلى 142.8 مليار درهم بنهاية مارس مقابل 123.5 ملياراً بنهاية ديسمبر بزيادة 19.3 ملياراً ونمو 15.6%.

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