79.2 مليار درهم استثمارات المصارف الإسلامية في مارس

المصدر: أبوظبي - عبدالحي محمد

ارتفعت استثمارات المصارف الإسلامية في الدولة إلى 79.2 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقابل 78.4 مليار درهم بآخر سابقه فبراير، بزيادة مقدارها 800 مليون درهم وبنسبة نمو 1%.

ورفعت هذه الزيادة حصة المصارف الإسلامية من إجمالي استثمارات القطاع المصرفي في الإمارات، البالغ 337.6 مليار درهم، إلى نسبة 21%، خاصةً بعدما تراجعت استثمارات البنوك التقليدية خلال مارس لتصل إلى 298.4 مليار درهم مقابل 331.2 مليار درهم بنهاية فبراير.

وكشفت إحصاءات نشرها المصرف المركزي، أن أصول البنوك الإسلامية العشرة في الإمارات ارتفعت بنهاية مارس إلى 575 مليار درهم مقابل 568.6 مليار درهم بنهاية فبراير بزيادة مقدارها 6.4 مليارات درهم وبنسبة نمو 1.1%، لترتفع حصتها إلى 18.4% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي في الدولة، البالغة 3 تريليونيات و128 مليار درهم بنهاية مارس.

وسجلت الودائع المصرفية لدى المصارف الإسلامية زيادة بنهاية مارس لتصل إلى 400.2 مليار درهم مقابل 396.2 مليار درهم بنهاية فبراير بزيادة مقدارها 4 مليارات درهم وبنسبة نمو 1%، لتشكل ودائع المصارف الإسلامية حصة 21.6% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي البالغة تريليوناً و851.9 مليار درهم.

كما زادت المصارف الإسلامية قروضها خلال مارس لتصل على 369.6 مليار درهم مقابل 364.9 مليار درهم بنهاية فبراير بزيادة مقدارها 4.7 مليارات درهم وبنسبة 1.3% لتشكل حصة 21% من إجمالي قروض القطاع المصرفي البالغة تريليوناً و768.2 مليار درهم.

وكشفت الإحصاءات عن ارتفاع معدل كفاءة رأس المال للمصارف الإسلامية بنهاية مارس إلى 17.5% مقابل 16.8% للبنوك التقليدية، ورفعت المصارف الإسلامية مخصصاتها للقروض المشكوك في تحصيلها إلى 5.8 مليارات درهم مقابل 5.5 مليارات درهم بنهاية فبراير.

كما أظهرت إحصاءات البنوك الوطنية والتقليدية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، ارتفاع نسبة كفاءة رأس المال لدى البنوك الوطنية، الذي يعبّر عن الملاءة المالية للبنوك إلى 21.2% بنهاية مارس 2020 مقابل 20.7% في مارس 2019.

وجاءت هذه الزيادة بشكلٍ رئيس نتيجة زيادة أصول وموجودات البنوك الوطنية إلى 2.729 تريليون درهم بنهاية مارس مقابل 2 تريليون و533.9 مليار درهم بنهاية مارس 2019، بزيادة مقدارها 195.1 مليار درهم وبنسبة 7.7%، واستحوذت البنوك الوطنية على حصة 87.2 % من إجمالي أصول الجهاز المصرفي خلال الربع الأول من العام الجاري، بينما استحوذت البنوك الأجنبية على حصة 12.8%.

وزادت البنوك الوطنية قروضها بنهاية مارس إلى تريليون و574 مليار درهم مقابل تريليون و552.2 مليار درهم بنهاية فبراير، بزيادة مقدارها 22 مليار درهم وبنسبة نمو 1.4%، واستحوذت البنوك الوطنية على حصة 80.3% من إجمالي القروض التي قدمها الجهاز المصرفي والبالغة تريليوناً و768.2 مليار درهم وبلغت حصة البنوك الأجنبية 19.7% بإجمالي 194 مليار درهم.

واستقطبت البنوك الوطنية 19 مليار درهم ودائع جديدة خلال مارس ليصل إجمالي رصيد ودائعها إلى تريليون و632.9 مليار درهم، ورفعت حصتها إلى 88.17% من إجمالي رصيد الودائع لدى الجهاز المصرفي بنهاية مارس والبالغ تريليوناً و851.9 مليار درهم.

وبلغت قيمة الودائع لدى البنوك الأجنبية 219 مليار درهم تشكل حصة 11.83% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي. وتراجعت استثمارات البنوك الوطنية بنهاية مارس إلى 347.6 مليار درهم مقابل 370.6 مليار درهم بنهاية فبراير، كما رفعت مخصصاتها العامة لتصل إلى 34 مليار درهم مقابل 30.5 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي.

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