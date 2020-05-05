"أركان" تعلن عن تحسن أرباحها التشغيلية خلال الربع الأول من العام الجاري

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت شركة أركان لمواد البناء «أركان»، أمس، نتائجها المالية الموحدة للربع الأول من العام الجاري، حيث بلغ صافي الربح تضاعفاً قبل بيع أصول مصنع الأسمنت القديم 10,01 ملايين درهم، بالمقارنة مع 5,25 ملايين للفترة نفسها العام الماضي، وبلغ إجمالي صافي الأرباح المسجل 10,53 ملايين، وبلغت إيرادات المجموعة 208,17 ملايين، بالمقارنة مع 234,99 مليوناً؛ بسبب التنافسية العالية في قطاع الأسمنت، مما أثر سلباً على أسعار البيع.

وشكّل الربع الأول تحوّلاً إيجابياً بالنسبة لوحدة أنابيب «جي آر بي» التي تمكنت من زيادة حصتها السوقية محلياً مع تزايد مشروعات البنية التحتية في أبوظبي، كما استفادت وحدة أنابيب «بي في سي» من مبادرات توفير التكلفة. وسجلت وحدة الأكياس الورقية نمواً جيداً في الأرباح بفضل زيادة حجم المبيعات، بينما شهدت وحدتا الطابوق و«المونة» الجافة نمواً في الأرباح مقابل انخفاض الإيرادات.

وقال المهندس جمال سالم الظاهري، رئيس مجلس إدارة «أركان»: ضاعفت جائحة الفيروس التاجي «كورونا» التحديات التي يشهدها قطاع البناء والإنشاءات منذ السنوات الماضية، إلا أن زيادة أرباحنا التشغيلية تعزى إلى تحسن أداء قسم الأنابيب، وحرص إدارة الشركة التنفيذية في تطبيق ضبط التكاليف والاستمرار عليها في مختلف وحدات أعمالنا. كما نواصل توريد منتجاتنا لعدد من أضخم المشروعات التي تشهدها أبوظبي ونمضي قدماً نحو زيادة حصتنا السوقية قدر الإمكان.

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