مساهمو "سلامة للتأمين" يقرون زيادة تملك الأجانب إلى 49%

المصدر: البيان الإلكتروني

أقر مساهمو الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة"، زيادة نسبة تملك الأجانب في رأسمال الشركة من 25% إلى 49%.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم لسوق دبي المالي، إن الجمعية العمومية أقرت تعديل المادة 7 من النظام الأساسي للشركة، الذي بموجبه يجب ألا تقل نسبة مساهمة مواطني دولة الإمارات والخليج عن 51% من رأس المال، وألا تزيد نسبة مساهمة الأجانب على 49%.

وصادقت العمومية على مقترح مجلس الإدارة بشأن التوزيعات النقدية بواقع 3 فلوس للسهم، بقيمة إجمالية 35.64 مليون درهم.

كما وافقت الجمعية على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن مركزها المالي في 2019.

وحققت الشركة أرباحاً صافية بلغت 55 مليون درهم في العام الماضي.

وسجل إجمالي أقساط التأمين المكتتبة نمواً بنسبة 6.25% ليصل إلى 1106 ملايين درهم في 2019 مقارنة بـ1041 مليون درهم في عام 2018.

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