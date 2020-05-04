الأسهم الإماراتية الأفضل خليجياً في أبريل

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

حققت أسواق الأسهم المحلية أفضل أداء بين بورصات دول مجلس التعاون الخليجي خلال أبريل الماضي، حيث ارتفع سوق دبي 14.4 % وأبوظبي 13.3 % والسعودية 9.3 % والكويت 3.5 % ومسقط 2.6 %، فيما انخفضت البحرين 3 %.

وذكر تقرير صادر عن «كامكو إنفست»، أن أداء سوق دبي المالي انتعش بقوة وكان المؤشر الأفضل خليجياً بعد ارتفاع 14.4 % ليغلق عند 2026.61 نقطة في ظل ارتفاع كافة المؤشرات القطاعية.

وأفاد بأن مؤشر سوق أبوظبي ارتفع 13.3 % الشهر الماضي ليغلق عند 4230.37 نقطة، حيث أنهت معظم المؤشرات القطاعية تداولات الشهر على ارتفاع. وكان مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية الأفضل أداءً بنمو 63 %.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز