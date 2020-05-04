153.5 مليوناً أرباح بنك رأس الخيمة الوطني

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني «راك بنك» أمس، تحقيق صافي أرباح موحّدة 153.5 مليون درهم للربع الأول من العام الجاري، بانخفاض 43.2% عن الربع الأول من العام الماضي؛ بسبب ارتفاع المخصصات وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، وقد وُضعت هذه المخصصات بشكل احترازي لمكافحة التأثير الاقتصادي لجائحة الفيروس التاجي «كورونا».

وبقى إجمالي الإيرادات ثابتاً 0.1 مليار درهم على أساس سنوي، بزيادة 2.1% عن الربع الأخير من 2019، وبلغ إجمالي الموجودات 59.8 مليار درهم، بزيادة 11.7% على أساس سنوي و4.6% حتى تاريخه.

وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: «إن شهري يناير وفبراير كانا استثنائيين، وكنا نتّجه نحو تسجيل أفضل ربع سنوي على الإطلاق، إلى أن بدأت أحداث تفشّي فيروس «كورونا» بالتسارع، وبالرغم من ذلك ظلّ أداؤنا التشغيلي قوياً، ولكننا اضطررنا أن نقوم بزيادة هامش تحكيمي استباقي على مخصصات البنك حسب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 تحسّباً للتحديات القادمة، مما أدّى إلى احتساب مخصصات إضافية تخطّت عتبة 130 مليون درهم للربع الحالي».

وأضاف: «البنك في وضع جيّد يسمح له مواجهة التحديات الراهنة وذلك من خلال مستوى عال جداً من الرسملة والسيولة والمخصصات الاحترازية، الأمر الذي يضعنا في موقع قوي يسمح لنا أن نقدّم المساعدة لمتعاملينا خلال هذه الأوقات الصعبة للغاية».

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