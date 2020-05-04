المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، أمس، نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري، محققةً صافي أرباح 122.6 مليون درهم، بزيادة 133.1%. جاء الأداء القوي نتيجةً لتواصل زخم الأعمال التجارية، والإجراءات الفعّالة التي اتخذتها الشركة لاستمرارية الأعمال وقوة الميزانية العمومية والمكانة الرائدة التي تتمتع بها الشركة في السوق.

وارتفع صافي إيرادات الاستثمار والإيرادات الأخرى 8.4% إلى 35 مليون درهم، فيما نمت الأقساط المكتتبة 7.7% إلى 1.87 مليار، وسجلت أرباح الاكتتاب 151.2 مليوناً بنمو 79.4%، وبلغت حقوق المساهمين 2.05 مليار و8.77 مليارات الأصول، وزاد معدل الأقساط المحتفظ بها 32%، فيما بلغ العائد على السهم 0.22 درهم لكل سهم، فيما بلغ إجمالي الاحتياطيات الفنية 5.14 مليارات، وبلغت قيمة الأرصدة النقدية والودائع 727.4 مليون درهم.

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