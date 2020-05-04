جني أرباح على الأسهم القيادية يهبط بالأسواق

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

هوت الأسهم المحلية في مستهل تعاملات الأسبوع والشهر، إثر تعرضها، أمس، لضغوط بيع وعمليات جني أرباح على الأسهم القيادية، بعد مكاسب قياسية حققتها أبريل المنصرم، متزامنةً بذلك مع هبوط باقي أسواق الخليج والمنطقة.

وانخفض سوق دبي 3.96%، إلى مستوى 1946.34 نقطة، وسط هبوط جماعي للمؤشرات القطاعية، بصدارة "العقار" و"البنوك"، فيما نزل سوق أبوظبي 2.95%، عند 4105.68 نقاط، مع هبوط أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والتأمين والطاقة والصناعة.

وانخفضت السيولة دون 300 مليون، مع تسجيلها 280 مليوناً، منها 217.4 مليوناً لدبي، و62.7 مليوناً لأبوظبي، وجرى التداول على 300 مليون سهم، بواقع 263.6 مليوناً بدبي، و37.7 مليوناً بأبوظبي، عبر 5183 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 4.75%، مع هبوط «إعمار العقارية» 4.76%، و«إعمار للتطوير» 4.78%، و«إعمار مولز» 4.65%، و«الاتحاد العقارية» 4.9%، و«أرابتك» 4.92%، ونزل "البنوك" 3.79%، بتراجع «دبي الإسلامي» 3.81%، و«الإمارات دبي الوطني» 4.07%. وهبط "الاستثمار" 4.93% و"النقل" 4.1%.

وتصدر «دبي الإسلامي»، النشاط بـ34.4 مليوناً، تلاه «إعمار العقارية» 33.67 مليوناً، ثم «سلامة للتأمين» 22 مليوناً، وسجل «أمان» أكبر ارتفاع 14.89%، فيما كان «أملاك» و«دبي للاستثمار»، الأكثر انخفاضاً، مع هبوطهما بالحد الأقصى 5%.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي بانخفاض قطاع البنوك 3%، و"العقار" 4.94%، و"الاتصالات" 2.84%، و"الطاقة" 2.2%، و"الاستثمار" 4.28%.

وهيمن «أبوظبي الإسلامي» على النشاط بـ15.78 مليوناً، تلاه «أبوظبي التجاري» 9.4 ملايين، ثم «العالمية القابضة» 8.86 ملايين. وحقق «أبوظبي للتكافل»، أكبر ارتفاع 11.11%، وسجل «التجاري الدولي» أكبر انخفاض 5%.

إفصاحات

• أعلنت «أملاك للتمويل» استقالة حسام بن الحاج عمر، من منصبه كرئيس تنفيذي للقطاع المالي.

• صادقت عمومية «بي إتش مباشر» على استقالة عضو مجلس الإدارة السابق، يوسف الملا، وتعيين مروان يوسف السركال كعضو مجلس إدارة.

• حصلت «الرمز كوربوريشن» على موافقة «الأوراق المالية والسلع»، لشراء 10% كحد أقصى من أسهمها (54.99 مليون سهم)، وذلك وفقاً لقرار الجمعية العمومية للشركة.

• قبلت «اكتتاب» استقالة محمد الأيوب، الرئيس التنفيذي للشركة في 30 أبريل 2020.

• انخفضت أرباح «أركان» لمواد البناء إلى 10.53 ملايين درهم خلال الربع الأول من العام الجاري.

• تبحث «سيراميك رأس الخيمة» غداً أداء الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري.

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