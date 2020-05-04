26 مليار استثمار المواطنين والعرب في الأسهم خلال 4 أشهر

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

عزّز المستثمرون المواطنون والعرب مشترياتهم في الأسهم المحلية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري باستثمار 2.6 مليار درهم، بمشتريات إجمالية 21.6 ملياراً، مقابل مبيعات 19.04 ملياراً. وأظهر رصد «البيان الاقتصادي»، تحقيق المواطنين صافي استثمارات 2.4 ملياراً، بمشتريات 18.56 ملياراً، مقابل مبيعات 16.14 ملياراً.

ووصل صافي استثمار المواطنين في سوق أبوظبي 1.83 مليار درهم بمشتريات 8.05 مليارات، مقابل مبيعات 6.22 مليارات، بينما وصل صافي استثمار المواطنين في سوق دبي 598.9 مليوناً بمشتريات 10.5 مليارات، مقابل مبيعات 9.9 مليارات.

وبحسب الرصد، حقق العرب دون الخليجيين صافي استثمار في السوقين 168.6 مليوناً كمحصلة شراء، بعد تحقيق مشتريات بنحو 3.07 مليارات، مقابل مبيعات 2.9 ملياراً. ووصل صافي استثمارهم في سوق دبي إلى 51.15 مليوناً وفي سوق أبوظبي نحو 116.5 مليوناً.

بينما اتجه الأجانب والخليجيون نحو التسييل في السوقين بصافي استثمار 2.6 مليار درهم كمحصلة بيع بعد تسجيلهم 15 مليار درهم مبيعات مقابل مشتريات بنحو 12.4 مليار درهم.

وسجل الأجانب وحدهم صافي بيع في السوقين بنحو 2.38 مليار درهم بعد تسجيلهم مبيعات بنحو 11.82 مليار درهم، ومشتريات بنحو 9.4 مليارات درهم، إذ بلغ صافي استثمارهم في سوق أبوظبي 1.77 مليار درهم ونحو 609.14 ملايين درهم في سوق دبي.

بينما سجل المستثمرون الخليجيون صافي استثمار في السوقين 210.6 ملايين درهم كمحصلة بيع بعد تحقيقهم مبيعات 3.19 مليارات درهم مقابل مشتريات 2.97 مليار درهم، وبلغ صافي استثمارهم في سوق أبوظبي 104.3 ملايين درهم، وفي سوق دبي 106.3 ملايين درهم.

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