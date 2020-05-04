«دبي الجنوب»: حزم تحفيز تتضمن تخفيض الرسوم وتسهيلات في الدفع ونظم تقسيط

المصدر: دبي - البيان

أعلنت المنطقة الحرة «دبي الجنوب»، أمس، تقديم مجموعة حزم تحفيزية للتخفيف من آثار تداعيات الظرف الاستثنائي الراهن، الذي تمر به دولة الإمارات والعالم، وذلك ضمن التزام المنطقة الحرة، بتعزيز وتكييف بيئتها الصديقة للأعمال باستمرار، ومواصلة العمل على تلبية احتياجات جميع شركائها ومتعامليها، وفي إطار حرصها على تطبيق رؤية القيادة الرشيدة، في ما يتعلق بتحفيز قطاع الأعمال، وتوفير كافة أشكال الدعم الممكنة لمؤسساته.

دعم

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي: «تفخر «دبي الجنوب»، بانتمائها إلى المنظومة الاقتصادية الكلية لإمارة دبي، ما يحتم علينا دعم تنافسيتها، وتعزيز جاذبيتها، لضمان قدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة.

وبما أننا نرى في عملائنا الحاليين أهم أصولنا، فإن تركيزنا ينصب على توفير كافة عوامل النجاح لهم، في هذه الأوقات الاستثنائية، وكذلك عقب تجاوزها، بما يمكّنها من مواصلة تحقيق أهدافها، والقيام بدورها في دعم الاقتصاد الوطني، والناتج المحلي الإجمالي.

وتمثل الحزم التحفيزية المُعلنة، جانباً من مسؤوليتنا وحرصنا على مضافرة جهودنا مع المبادرات والقرارات الصادرة عن حكومتنا الرشيدة، لتظل إمارتنا الخيار الأمثل لممارسة الأعمال بسهولة، والمحافظة على مكانتها المرموقة في كافة مؤشرات الأداء العالمية».

محفزات

ومن أهم المحفزات التي سوف تقدمها «دبي الجنوب» للمتعاملين والشركات في المنطقة الحرة، دعماً لاستمرارية الأعمال: خطط دفع مرنة للشركات، مع نظام تقسيط سهل، وإعفاء المستأجرين من الغرامات المتعلقة بتأخير التجديد، وأيضاً تلك المتعلقة بإلغاء عقود الإيجار والتراخيص.

وسوف يستفيد المتعاملون كذلك من خصم بنسبة 20 % على رسوم تجديد التراخيص. وعلاوة على ذلك، أعلنت «دبي الجنوب»، تقديم رخصة تجارية مجانية لمدة سنة للمتعاملين الجدد في قطاعات الطيران، والخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية، ومجمع الأعمال.

وسوف يكون المجال متاحاً أيضاً أمام متعاملي مجمع الأعمال، للتقدم بطلبات تأجيل الإيجار لمدة تصل إلى 6 شهور، حيث ستتم دراسة كل حالة لاتخاذ القرار المناسب.

أما بالنسبة إلى مركز أعمال المنطقة الحرة، فسوف يحصل المتعاملون على تخفيض يصل إلى 25 % من رسوم التجديد للعقود المستحقة حتى أكتوبر 2020، إضافة إلى مرونة دفع رسوم الإيجار على 4 أقساط سنوية.

وعلاوة على ذلك، سيتمكن الأفراد والشركات الجديدة، التي تتطلع إلى تأسيس أعمالها في مركز الأعمال، من الحصول على تخفيض يصل إلى 25 % من رسوم الإيجار.

تكامل

وقال خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب: «تتكامل هذه الحزم التحفيزية، مع التدابير المُعلنة من قِبَل حكومة دبي وجهودها المتواصلة للتخفيف من الأعباء على قطاع الأعمال في الإمارة، كما أنها تساعد على تعزيز السيولة المالية للشركات.

ومن شأن هذا الدعم، أن يمكن الشركات من الحفاظ على مواردها وموظفيها، لتكون على أتم استعداد وجاهزية لمواصلة عملياتها، خاصة مع بدء التخفيف من الإجراءات والتدابير الاحترازية، وعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً».

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