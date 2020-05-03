2.4 مليار درهم استثمارات الإماراتيين في الأسواق المالية خلال 4 أشهر

المصدر: وام

ارتفع صافي استثمار المواطنين في أسواق المال في دولة الإمارات إلى 2.43 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2020 بزيادة تجاوزت نسبتها 46% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2019.

يعكس النمو المتواصل لاستثمارات المواطنين في الأسهم منذ بداية العام الجاري الدور الكبير الذي لعبته هذه الشريحة من المستثمرين في دعم الأسواق المالية التي حققت مؤشراتها مكاسب كبيرة خلال شهر أبريل الماضي.

كانت غالبية أسعار الأسهم المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين قد وصلت إلى مستويات مغرية للاستثمار وهو ما شجع المستثمرين المواطنين على اقتناص الفرصة والشراء وهو الأمر الذي أسهم فيما بعد بالارتفاع الكبير الذي حققته الأسهم.

وتفصيلا فقد بلغ صافي استثمارات المواطنين في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 1.83 مليار درهم خلال الفترة من يناير إلى نهاية أبريل من العام الجاري.

وأظهرت احصائيات سوق أبوظبي أن قيمة مشتريات المواطنين بلغت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 8.054 مليار درهم في حين وصلت قيمة مبيعاتهم 6.224 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.

و شكلت تداولات المواطنين في سوق أبوظبي للأوراق المالية 51% من اجمالي التداولات المسجلة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري و التي وصلت قيمتها بيعا وشراء إلى 28 مليار درهم تقريبا.

و وصل صافي استثمارات المواطنين في سوق دبي المالي 600 مليون درهم تقريبا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري حيث وصلت قيمة مشترياتهم 8.644 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 7.480 مليار درهم في الفترة نفسها.

وشكلت تداولات المستثمرين المواطنين خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري نحو 50% من اجمالي التداولات المسجلة في سوق دبي المالي والتي بلغت 32 مليار درهم بيعا وشراء.

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