3180 حساباً جديداً في سوق دبي خلال 4 أشهر

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

أضافت شركات الوساطة العاملة في سوق دبي المالي نحو 3180 حساباً، خلال الأشهر 4 الأولى من العام، بزيادة 2% مقارنة بنحو 3126 خلال الفترة نفسها من 2019، بحسب رصد «البيان». وبلغ عدد الحسابات الجديدة خلال أبريل الماضي 757 مقابل نحو 822 خلال أبريل 2019.

واستحوذت «بي إتش مباشر» على النصيب الأكبر بواقع 90 حساباً، فيما جاءت «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» في المركز الثاني بعدد 85، ثم «المجموعة المالية هيرميس- الإمارات» بنحو 67 ، يليه «الرمز كابيتال» 63.

وجاءت «أرقام سيكيوريتيز» خامساً 56 حساباً، يليه «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» 51 ، ثم «مينا كورب للخدمات المالية» 48 ، و«الشارقة الإسلامي للخدمات المالية» 34، و«أبوظبي الأول للأوراق المالية» 33.

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