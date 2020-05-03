547 % نمو تداولات عقود الذهب

المصدر: (دبي - البيان)

واصل منتج العقود الآجلة للذهب في بورصة دبي للذهب والسلع أداءه القوي حيث سجل نموًا 547.31% في حجم تداولاته منذ بداية العام حتى تاريخه مقارنة بالفترة نفسها من 2019.وبلغ إجمالي التداول 810.000 ملايين عقد بقيمة 20.02 مليار دولار في أبريل وسجلت البورصة معدل اهتمام مفتوح 246.080 عقداً، ليرتفع بذلك معدل الاهتمام المفتوح لعام 2020 إلى 347.955 عقداً.

وشهدت البورصة الشهر الماضي ارتفاعاً في تداولات محفظة أزواج العملات الرئيسية الستة G6 والتي سجلت نمواً 653.45% على أساس سنوي ومن بين أزواج العملات الرئيسية الستة G6، كانت العقود الآجلة لليورو والإسترليني هي الأبرز، مسجلة نمواً هائلاً 405.56 و318.48% على التوالي.

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