10 شركات وساطة تستحوذ على 75 % من تداولات سوق دبي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

استحوذت 10 شركات وساطة من أصل 31 شركة عاملة في سوق دبي المالي على نحو 75 % أو ما يعادل 8.7 مليارات درهم من إجمالي تعاملات الشركات في أبريل الماضي البالغ نحو 11.4 مليار درهم.

وتصدرت «المجموعة المالية هيرميس - الإمارات» القائمة حيث بلغت حصتها نحو 1.39 مليار درهم أي ما يعادل 11.99%، وجاءت «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» في المرتبة الثانية بحوالي 1.34 مليار درهم بنسبة 11.54% من إجمالي قيم التداول في السوق.

وحلت في المركز الثالث «بي إتش مباشر للخدمات المالية» بنحو 1.34 مليار درهم بنسبة 11.5%، تلتها «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بنحو 915.38 مليون درهم بنسبة 7.87%، ثم «أرقام سيكيورتيز» بنحو 901.52 مليون درهم بنسبة 7.75%، ثم «أبوظبي الأول للأوراق المالية» بنحو 681.2 مليون درهم بنسبة 5.85%، ثم «دبي الإسلامي للخدمات المالية» بحصة 574.9 مليون درهم بنسبة 4.94% تلاها «مينا كورب للخدمات المالية» بنحو 557.7 مليون درهم بنسبة 4.79%.

وفى المركز التاسع جاءت «أبوظبي التجاري للأوراق المالية» بنحو 500.3 مليون درهم بنسبة 4.3%، ثم «الرمز كابيتال» بحوالي 499.6 مليون درهم بنسبة 4.29%، ثم «المشرق للأوراق المالية» بنحو 320.6 مليون درهم بنسبة 2.76%، يتبعها «دار التمويل للأوراق المالية» بنحو 266.5 مليون درهم أو ما يعادل 2.29%، ثم «سيكو للوساطة المالية» بحصة 2.27% تعادل 264.3 مليون درهم.

وبلغت حصة شركة «الإمارات الإسلامية للأوراق المالية» نحو 2.09% تعادل 243.3 مليون درهم، ثم «الشارقة الإسلامي للخدمات المالية» بنحو 235.12 مليون درهم بحصة 2.02% و«شعاع للأوراق المالية» بنسبة 1.85% تعادل 215.19 مليون درهم، يتبعها «الأنصاري للخدمات المالية» بحصة 1.83% أو 212.7 مليون درهم، و«جلوبال لتداول الأسهم والسندات» بنحو 1.81% أو ما يعادل 210.83 ملايين درهم و«الضمان للأوراق المالية» بحصة 1.43% تعادل 166.6 مليون درهم.

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