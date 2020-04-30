"ريم للتمويل" تسجل أرباحاً صافية 26.5 مليون درهم في 2019

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت "ريم للتمويل"، شركة المساهمة الخاصة التي تأسست في أبوظبي في عام 2007 والحاصلة على ترخيص من مصرف الإمارات المركزي والمتخصصة بتوفير حلول التمويل المبتكرة، عن نتائجها المالية الموحدة والمدققة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019.

وسجلت الشركة صافي أرباح قدره 26.5 مليون درهم للسنة المالية 2019، بزيادة ملحوظة مقارنة مع أرباح العام 2018 والتي بلغت 3 مليون درهم، في حين ارتفع صافي الأرباح التشغيلية قبل احتساب كلفة المخصصات إلى 35 مليون درهم.

وجاءت النتائج المالية السنوية المدققة للعام 2019 لتسلط الضوء على الأداء القوي الذي حققته شركة ريم للتمويل.

وأظهرت البيانات المالية السنوية قدرة الشركة على تحقيق النمو المتواصل في الإيرادات وصافي الأرباح وتقديم ميزانية عمومية قوية رغم حالة الغموض والظروف الصعبة التي تواجهها الأسواق.

وارتفع صافي الإيرادات التشغيلية على أساس سنوي بنسبة 217٪ لتصل إلى 50.7 مليون درهم (15.9 مليون درهم مقارنة بالعام 2018)، بينما تجاوز إجمالي الدخل عتبة 78.6 مليون درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 82٪ مقارنة بالعام 2018.

احتفظت نسب رأس المال لدى الشركة بقوتها خلال السنة المالية 2019، حيث بلغت كفاية رأس المال نسبة 53.2٪ لتسجل بذلك تفوقاً ملحوظاً على الحد الأدنى المطلوب وهو 15%.

وفي معرض تعليقه على النتائج المالية للعام 2019، قال سراج فيضي، مدير عام "ريم للتمويل": "برهنت نتائجنا المالية للعام 2019 على قدرتنا الاستثنائية في تحقيق التميز التشغيلي والتحسن الملموس في أنشطتنا وأدائنا المالي خلال العام. وبدعمٍ من ميزانيتنا القوية والربحية العالية والمتانة الاستثنائية".

وأضاف: "سنواصل بالتأكيد دعم عملائنا لتحقيق أهدافهم المستقبلية والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي. ومن خلال تركيزنا على خلق القيمة المستدامة وتحقيق العوائد المرتفعة لقاعدة عملائنا المتنوعة ومساهمينا المتميزين، نثق تماماً بقدرتنا على تقديم المزيد من المنتجات المبتكرة وتعزيز علاقتنا الوثيقة مع عملائنا لتوفير قيمة مضافة لهم، مع مواصلة الربحية وتحقيق أهداف النمو التي نتطلع إليها، رغم فترة التحديات التي تواجهنا جميعاً".

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