"اتصالات": توزيعات الأرباح على المساهمين تتعلق بالربع الأول 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت مجموعة الإمارات للاتصالات "اتصالات"، اليوم الخميس إن توزيعات الأرباح المرحلية المعلن عنها مؤخراً تتعلق بالربع الأول من عام 2020.

وأضافت "اتصالات" المدرجة أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في افصاح، أن الهدف من توزيعات الأرباح المرحلية للربع الأول من العام الحالي هو تعزيز السيولة لدى المساهمين خلال هذه الظروف وإبراز المركز المالي الجيد للمجموعة..

وأشارت إلى أنه بناء على أداء الشركة في الربع الثاني من هذا العام، سينظر مجلس الإدارة في توزيع أرباح مرحلية إضافية.

كان مجلس إدارة "اتصالات"، أوصى في اجتماعه المنعقد في 21 أبريل 2020، بتوزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين بنسبة 25% ما يعادل 25 فلسا للسهم من رأس المال عن العام 2020.

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