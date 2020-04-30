السعودية ترفع التعليق المؤقت المفروض على صادرات "جلفار"

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار"، إحدى أكبر شركات تصنيع الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن قيام الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية برفع التعليق المؤقت المفروض على صادرات جلفار، واستئناف تصدير أدوية الشركة إلى المملكة.

وقالت "جلفار" المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في بيان لها اليوم إن هذه الخطوة تأتي بعد النتائج الإيجابية لعمليات التفتيش التي نفذتها كل من الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية في مصانع الشركة.

وفي هذه المناسبة، قال الشيخ صقر بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة "جلفار": "يسرّنا أن نعلن عن عودة 100 منتج مسجل في السعودية إلى الأسواق من جديد".

وأضاف: "سنواصل تعزيز علاقاتنا وتعاوننا مع جميع السلطات والهيئات المختصة في المنطقة حالياً وفي المستقبل بينما نمضي قدماً في بيع منتجاتنا في 50 سوقاً مختلفة حول العالم، مما يشكل دليلاً دامغاً على إنجازاتنا وسجلنا الحافل والمتجذر في تاريخ المنطقة منذ نحو 40 عاماً".

وبالإضافة إلى رفع التعليق المؤقت على صادرات "جلفار"، بدأت الشركة أيضاً بتزويد السوق السعودية بالأدوية من مصنعها الجديد في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية منذ نهاية سنة 2019، والذي يتميز بقدرة إنتاجية سنوية مركبة تصل إلى مليار حبة دواء و300 مليون كبسولة و30 مليون زجاجة دواء شراب.

وقد أطلقت الشركة في عام 2019 برنامج تحول في عملياتها التشغيلية شمل إعادة هيكلة داخلية وتطوير وتحديث عالي المستوى لكافة العمليات المرتبطة بالجودة.

وتركّز برنامج التحول بشكل رئيسي على ضمان الجودة وأنشطة وعمليات التنظيم والتطوير التي يقودها أكثر من 200 عالم ومختص طبي وخبير تنظيمي للارتقاء بقدرة "جلفار" على تقديم حلول رعاية صحية فعالة لتلبية احتياجات المستهلكين والحكومات في المنطقة وخارجها.

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