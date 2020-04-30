37.3 ملياراً توزيعات 56 شركة مدرجة

المصدر: أبوظبي – وام

ارتفعت قيمة التوزيعات النقدية لـ 56 شركة مساهمة عامة مدرجة في الأسواق المالية، إلى نحو 37.3 مليار درهم، حتى 27 الجاري، حسبما تظهر الأرقام الصادرة عن هذه الشركات.

وحافظ قطاع البنوك على الصدارة، واحتل المركز الأول في قائمة القطاعات الأكثر توزيعاً للأرباح، حيث بلغت توزيعات 11 بنكاً، نحو 19.1 مليار درهم، تشكل 51.2 % من إجمالي التوزيعات المعلنة.

وحلّ قطاع الاتصالات في المركز الثاني، بتوزيعات بلغت 8.5 مليارات درهم تقريباً، تشكل 22.8 % من إجمالي التوزيعات، وجاء بعد ذلك قطاع العقار بتوزيعات 3.3 مليارات درهم، تشكل 8.8 % من التوزيعات، ووصلت قيمة التوزيعات للقطاع الاستهلاكي نحو 2.62 مليار درهم، و1.08 مليار درهم لقطاع النقل واللوجستيات، و768 مليون لقطاع الاستثمار والخدمات المالية، في حين بلغت قيمة التوزيعات في قطاع التأمين 723 مليون درهم، و384 مليون لقطاع الطاقة، وتوزع بقية المبلغ على القطاعات الأخرى.

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