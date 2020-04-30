الفجيرة الوطني يسجل ارباح بـ 75.4 مليون درهم

المصدر: (الفجيرة - البيان)

أعلن بنك الفجيرة الوطني، أمس، نتائجه المالية للربع الأول من العام الجاري، مسجلاً صافي ربح بـ 75.4 مليون درهم، بارتفاع 85.9% مقارنة بالربع الرابع من 2019 وبانخفاض 55% مقارنةً بأرباح 167.6 مليوناً في الربع الأول من العام الماضي.

وسجل البنك نمواً في الأرباح التشغيلية 3.7% على أساس ربع سنوي و2.9% على أساس سنوي بواقع 293.3 مليون درهم، مما مكّنه من التأمين الحكيم لمخصصات انخفاض القيمة في مواجهة بيئة التشغيل غير المسبوقة بسبب جائحة فيروس «كورونا».

وبحسب النتائج، بلغت الإيرادات التشغيلية 417.5 مليون درهم بنمو 0.5%، واستقرت صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمارات الإسلامية وصافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى عند 276.3 مليوناً و89.3 مليوناً على التوالي.

وبلغت إيرادات صرف عملات أجنبية وأدوات ماليــــــة مشتقــــــة 37 مليوناً، وبلغت الإيرادات من الاستثمارات والأدوات الإسلاميــــة 14.9 مليونــــاً، وانخفضـــت المصروفـــــات التشغيلية 4.7% إلى 124.2 مليونــاً، فيما تحسنت نسبـــة التكلفــــة إلى الإيرادات لتصـــل 29.8%.

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