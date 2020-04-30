50% تخفيض رسوم تأسيس الشركات في سوق أبوظبي العالمي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي، أمس، إطلاق المزيد من الإجراءات التحفيزية التي تستهدف الشركات الجديدة الراغبة في التسجيل لدى السوق، حيث تهدف هذه الإجراءات، إلى تمكين الشركات من تأسيس أعمالهم، في ظل الظروف الراهنة، وتعزيز الخدمات التي تقدمها بيئة الأعمال المتكاملة لدى السوق.

كما تدخل الإجراءات حيّز التنفيذ في الثالث من مايو المقبل، وتأتي في إطار حزمة دعم الأعمال التي أعلنها السوق أخيراً، لمواجهة الآثار السلبية التي قد تنعكس على مجتمع الأعمال في جزيرة المارية، بفعل جائحة الفيروس التاجي «كورونا».

وتتضمن الإجراءات التحفيزية، تخفيض 50% على رسوم تأسيس شركات جديدة، وشركات ذات مسؤولية محدودة في السوق، من ضمنها تسجيل الأفرع، وستكون سارية حتى 31 ديسمبر المقبل، على كافة طلبات تراخيص الشركات المالية وغير المالية، والشركات العاملة في قطاع التجزئة. وتستثنى منها شركات الأغراض الخاصة، والمؤسسات وشركات رأس المال المخاطر، وطلبات الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، في مرحلتي البداية والنمو، بالإضافة إلى المسرعات والمؤسسات المهنية. وكما ستحصل الشركات الراغبة في الانتقال من سلطات قضائية أخرى للعمل في السوق، على إعفاء كامل من رسوم استمرارية الأعمال.

كما سوف تمنح الإجراءات الجديدة الشركات المسجلة في السوق والشركات ذات المسؤولية المحدودة، إمكانية طلب تمديد مهلة تسليم الحسابات السنوية المقدّرة بـ 9 شهور، مع ضرورة الالتزام بتزويد أمين السجل، بما يثبت وجود عوائق تحول دون قدرتهم على الامتثال بموعد التسليم، وفي حال الموافقة، تحصل الشركات على مهلة إضافية مدتها 3 شهور.

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