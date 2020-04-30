الشراء على «القياديات» يعزّز مكاسب الأسهم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

واصل سوق دبي مكاسبه للجلسة السادسة على التوالي، في ختام تداولات أمس، بالغاً أعلى مستوياته منذ مارس الماضي، ومعززاً بتحسّن معنويات المستثمرين، ما دفعهم لعمليات شراء انتقائية، استهدفت الأسهم القيادية في «العقار» و«البنوك»، فيما صعد سوق أبوظبي هامشياً، بدعمٍ رئيس من «أبوظبي الأول» و«اتصالات».

وتعرضت أسهم قيادية أخرى لعمليات جني أرباح جزئية ومستحقة، بعد المكاسب الأخيرة المتحققة، وانخفضت السيولة دون النصف مليار، وبلغت 420 مليون درهم، منها 290.6 مليوناً لـ«دبي»، و129.4 مليوناً لـ«أبوظبي»، وجرى التداول على 413.95 مليون سهم، بواقع 344.5 مليوناً بـ«دبي»، و69.45 مليوناً بـ«أبوظبي»، من خلال 8036 صفقة.

وصعد سوق دبي 0.32%، إلى 2004 نقاط، مع ارتفاع أسهم العقار والاستثمار والنقل والخدمات، فيما زاد سوق أبوظبي 0.03%، إلى 4221.97 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاتصالات والتأمين والسلع.

سوق دبي

وعزّز صعود سوق دبي، ارتفاع قطاع العقار 1.39%، بدعم شبه جماعي من أسهم القطاع، مع هبوط وحيد لـ«الاتحاد العقارية» 0.31%، فيما ارتفع «إعمار للتطوير» 4.05%، و«أرابتك» 6.97%، و«داماك» 3.37%، و«ديار» 1.36%، و«إعمار العقارية» 1.1%، وزاد "الاستثمار" 0.22%، مع ارتفاع «دبي المالي» 0.41%، و«شعاع كابيتال» 3.18%. وارتفع "النقل" 0.26%، مع ارتفاع «أرامكس» 0.68%، فيما انخفض "البنوك" 0.16%، مع هبوط «دبي الإسلامي» 0.82%.

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات بـ48.2 مليون درهم، تلاه «إعمار للتطوير» 43.5 مليوناً، ثم «جي إف إتش» 30.75 مليوناً، وحقق «أرابتك» أكبر ارتفاع 6.97%، فيما كان «اكتتاب» الأكثر انخفاضاً 5%. واتجه العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 18.5 مليوناً، منها 8.46 ملايين للعرب، و7.5 ملايين للخليجيين، و2.5 مليون للمواطنين، فيما اتجه الأجانب نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وعزّز صعود سوق أبوظبي، ارتفاع قطاع البنوك 0.14%، مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.35%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.57%. وصعد «العقار» 0.5%، نتيجة ارتفاع «الدار» 0.55%، وزاد "الاتصالات" 0.51%، وتراجع "الطاقة" 0.73% مع هبوط «دانة غاز» 1.4%، و«طاقة» 0.14%.

وهيمن «الدار» على النشاط بـ27 مليوناً، تلاه «أبوظبي التجاري»، 20.5 مليوناً، ثم «أبوظبي الإسلامي» 19 مليوناً، وحقق «ميثاق» أكبر ارتفاع 11.72%، فيما كان «الاتحاد للتأمين» الأكثر انخفاضاً 4.9%. وعمد العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 6.36 ملايين، منها 900 ألف للعرب، و5.2 ملايين للخليجيين، و260 ألفاً للأجانب، فيما اتجه المواطنون نحو التسييل.

أداء

وتباين أداء المؤسسات، فاتجهت نحو الشراء في سوق أبوظبي، بصافي 9.5 ملايين، ونحو البيع بـ"دبي"، بصافي 26.12 مليوناً، فيما اتجه الأفراد نحو الشراء في «دبي»، ونحو البيع بـ«أبوظبي».

إفصاحات

* أعلنت «مجموعة الشارقة» تأجيل اجتماع الجمعية العمومية السنوية إلى 6 مايو المقبل؛ نظراً لعدم توفر النصاب القانوني للاجتماع الذي تقرر سابقاً.

* وافقت الجمعية العمومية لشركة أمانات القابضة، على نقل إدراج أسهم الشركة من سوق دبي المالي إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية مشروطاً بموافقة السلطات المختصة في الدولة، كما أقرت توزيع أرباح نقدية قدرها 2.2 فلس للسهم عن العام الماضي، بإجمالي 55 مليون درهم لتواصل الشركة توزيع أرباح للسنة الخامسة على التوالي منذ تأسيسها.

* صادقت الجمعية العمومية على التسهيلات البنكية المقدمة من «أبوظبي التجاري» بقيمة 10 ملايين درهم لغرض أعمال إعادة تأهيل فندق شاطئ الظفرة والمطلوبة من قبل هيئة الدفاع المدني والتي سيتم سدادها عن طريق 10 أقساط نصف سنوية، كما وافقت على التوزيعات النقدية التي أقرها مجلس الإدارة في اجتماعه بسبتمبر 2019 عن العام 2018، والتي تم توزيعها على المساهمين بالفعل.

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