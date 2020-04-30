عمومية «أمان» تقرّ عدم توزيع أرباح عن 2019

المصدر: (دبي - البيان)

وافقت الجمعية العمومية لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان»، أمس، على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن العام الماضي، وترحيلها للأعوام المقبلة، كما اعتمدت الجمعية العمومية الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر، وأبرأت ذمة أعضاء مجلس الإدارة، وذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية 2019.

فيما وافقت الجمعية العمومية لـ«أمان»، على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، ومدققي الحسابات للسنة المالية الحالية 2020، وحددت أتعابهم، ووافقت كذلك على مقترح مجلس الإدارة لتعديل المادة رقم (42) من النظام الأساسي للشركة.

كما استعرضت الجمعية العمومية خلال اجتماعها عن بُعد، تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية 2019، وتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال العام الماضي، وتقرير مدققي الحسابات.

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