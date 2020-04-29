37.3 مليار درهم توزيعات 56 شركة مساهمة في الإمارات عن 2019

المصدر: وام

بلغت قيمة التوزيعات النقدية لـ 56 شركة مساهمة عامة مدرجة في الأسواق المالية نحو 37.3 مليار درهم حتى تاريخ 27 أبريل وذلك بحسب ما تظهره الأرقام الصادرة عن الشركات ذاتها.

وحافظ قطاع البنوك على صدارة المركز الأول في قائمة القطاعات الأكثر توزيعا للأرباح حيث بلغت توزيعات 11 بنكا نحو 19.1 مليار درهم تشكل 51.2% من إجمالي التوزيعات المعلن عنها حتى الآن.

وحل قطاع الاتصالات بالمركز الثاني في القائمة بتوزيعات بلغت قيمتها نحو 8.5 مليار درهم تقريبا، تشكل ما نسبته 22.8% من إجمالي قيمة التوزيعات وفق ما يظهره تحلي الأرقام.

وجاء بعد ذلك قطاع العقار بتوزيعات قيمتها 3.3 مليار درهم، تشكل ما نسبته 8.8% من إجمالي التوزيعات، و وصلت قيمة التوزيعات لقطاع الإستهلاك نحو 2.62 مليار درهم تقريبا و1.08 مليار درهم لقطاع النقل واللوجستيك و768 مليون درهم لقطاع الاستثمار والخدمات المالية في حين بلغت لقطاع التأمين 723 مليون درهم و384 مليون درهم لقطاع الطاقة وتوزع بقية المبلغ على القطاعات الأخرى.

يشار إلى أن توزيعات 5 بنوك مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين على المساهمين عن العام 2019 بلغت أكثر من 12 مليار درهم وشملت القائمة "أبوظبي الأول و أبوظبي التجاري والإمارات دبي الوطني ودبي الإسلامي وبنك المشرق " ، وكان بنك أبوظبي الأول الأكثر توزيعا للأرباح في قطاع البنوك بتوزيعات بلغت قيمتها 8.08 مليار درهم عن عام 2019.

وجاءت التوزيعات السخية للبنك بعدما ارتفعت أرباحه بنسبة 4%، لتصل إلى 12.59 مليار درهم خلال العام 2019 وحل بنك أبوظبي التجاري بالمرتبة الثانية من حيث قيمة التوزيعات وبقيمة 2.64 مليار درهم عن العام الماضي.

وبلغت توزيعات بنك دبي الإسلامي 2.53 مليار درهم ونحو 2.527 مليار درهم لبنك الإمارات دبي الوطني و710 ملايين لبنك المشرق.

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