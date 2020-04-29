"أبوظبي الإسلامي" يسوّق صندوق "فرص الإجارة والتمويل 2" حصرياً في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية، عن توقيع اتفاقية مع "دبليو سي بي إنفستمنتس"، وهي مشروع مشترك بين كل من شركة "الوطني للاستثمار" (إن بي كيه كابيتال)، الذراع الاستثمارية لبنك الكويت الوطني، وشركة "وفرة كابيتال بارتنرز"، المتخصصة في إدارة الاستثمارات ومقرها نيويورك.

وتمنح الاتفاقية مصرف أبوظبي الإسلامي الحقوق الحصرية لتسويق "صندوق فرص الإجارة والتمويل 2" (المقوّم بالدولار الأمريكي) المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات.

ويأتي إطلاق الصندوق الثاني في أعقاب النجاح اللافت الذي حققه الصندوق الأول، والذي قوبل بمستويات طلب كبيرة من جانب عملاء الخدمات المصرفية الخاصة والمميزة لدى مصرف أبوظبي الإسلامي منذ إطلاقه في دولة الإمارات خلال العام الماضي.

ويلتزم الصندوق باستراتيجية تمويل خاصة تهدف إلى تحقيق عوائد مجزية على أساس مُعدَّل حسب المخاطر بنسبة 6.50% سنوياً عبر الاستثمار في عمليات الإجارة ومعاملات التمويل الأخرى القائمة على الأصول في مجموعة واسعة من القطاعات والمحافظ الائتمانية والأصول.

وبهذه المناسبة، قال سيف العلكيم رئيس قطاع إدارة الثروات والخدمات المصرفية المميزة في مصرف أبوظبي الإسلامي: "ينصب تركيز مصرف أبوظبي الإسلامي بشكل رئيسي على تمكين عملائه من الوصول إلى أفضل المنتجات والفرص الاستثمارية محلياً ودولياً، وبما يحقق لهم أعلى عائد ممكن من استثماراتهم على أساس مُعدَّل حسب المخاطر".

وأضاف: "يرتكز (صندوق فرص الإجار والتمويل 2) المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية على النجاح اللافت الذي حققه الصندوق الأول، ويسعى إلى تحقيق عوائد مجزية تستند إلى استراتيجية استثمار منضبطة. وقد شهدنا مستويات طلب كبيرة على الصندوق الأول عندما قمنا بإطلاقه في عام 2019. ويلائم هذا العرض الحصري عملاء الخدمات المصرفية الخاصة والمميزة الذين يتطلعون لتنويع محافظهم الاستثمارية عبر إضافة فئات أصول جديدة".

بدوره، قال فيصل الحمد، الرئيس التنفيذي لشركة "الوطني للاستثمار": "نفخر بشراكتنا مع مصرف أبوظبي الإسلامي، وإطلاق صندوقنا الثاني لمنح المستثمرين في دولة الإمارات الفرصة للاستثمار في هذا البرنامج المميز. ويعتبر برنامج الإجارة والتمويل أحد أبرز استراتيجياتنا الاستثمارية، ويمتاز بأدائه المتناسق وسجله الحافل منذ انطلاقته الأولى قبل 20 عاماً. ويعتمد هذا البرنامج على هيكل استثماري فريد من نوعه يركز على إبرام الشراكات واتساق المصالح المشتركة والحد من المخاطر".

واستناداً إلى حضوره في القطاع المصرفي الإماراتي، يواصل مصرف أبوظبي الإسلامي تزويد عملائه بأفضل الحلول الاستثمارية لتلبية متطلباتهم المالية وذلك من خلال التخطيط المالي وتخصيص الأصول وفق منهجيات فعالة ومدروسة.

ويقوم المصرف بإطلاق شهادات استثمار محمية رأس المال بنسبة 100% في سلة أسهم شركات رائدة عالمياً، لتمكين عملائه من الاستفادة من مقومات وآفاق النمو القوية في بعض القطاعات.

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