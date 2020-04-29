"القابضة" أبوظبي تستكمل الاستحواذ على الإنشاءات البترولية الوطنية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت "القابضة"، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي مقرها أبوظبي، عن استكمال عملية الاستحواذ على شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، العاملة في خدمات وحلول الطاقة بما فيها الهندسة والمشتريات والإنشاءات والتي تتمتع بموارد متخصصة ومشاريع ضخمة محلية وأخرى عالمية.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب استكمال "القابضة" شراء حصة 30% من أسهم شركة الإنشاءات البترولية الوطنية من شركة اتحاد المقاولين العالمية.

واستحوذت "القابضة" ، التي عرفت سابقاً باسم شركة أبوظبي التنموية القابضة، على الأسهم الباقية من شركة الإنشاءات البترولية الوطنية بعد إعلانها الشهر الماضي عن إضافة 14 شركة إلى محفظتها، منها الشركة القابضة العامة "صناعات"، التي كانت تمتلك حصة الأغلبية في شركة الإنشاءات البترولية الوطنية.

وفي معرض تعليقه على هذا الإعلان، قال محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "القابضة": "تضم محفظة القابضة عدداً من أكثر الشركات نجاحاً وطموحاً في إمارة أبوظبي، ونحن نتطلع إلى العمل عن قرب مع شركة الإنشاءات البترولية الوطنية مع استمرارنا في تطوير محفظة عالمية المستوى من الشركات التي تضيف قيمة ملموسة إلى اقتصاد الإمارة. من شأن شركة الإنشاءات البترولية الوطنية أن تساعد على تطوير قطاع النفط والغاز بدولة الإمارات، وتعزيز مكانة إمارة أبوظبي كوجهة عالمية سريعة النمو لعمليات الهندسة والمشتريات والإنشاءات في قطاع الطاقة، وبالتالي المساهمة في النمو الاقتصادي بشكل عام في دولة الإمارات".

وأضاف: "يعد قطاع التصنيع المحلي إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية النمو في "القابضة"، وسيكون لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية إلى جانب عدد من الشركات الأخرى التابعة لنا، دور محوري في تشكيل مستقبل هذا القطاع. وسنتعاون مع شركة الإنشاءات البترولية الوطنية لتحديد الفرص وأوجه التعاون التي تحقق منفعة مشتركة بهدف المساعدة على تعزيز عائدات الصناعات الوطنية على الصعيدين المحلي والدولي".

وسجلت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية معدل نمو قياسي في عام 2019 مع تحقيقها أعلى إيرادات منذ تأسيسها في عام 1973. وواصلت الشركة من خلال عملياتها التركيز على إضافة القيمة للاقتصاد الوطني، مسجلة أكثر من مليار درهم من عقود الشراء والخدمات المحلية خلال العامين الماضيين.

كما أعلنت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية أيضاً عن مجلس إدارة جديد برئاسة خليفة سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي للمحافظ الاستثمارية في "القابضة" .

من جهته، قال خليفة سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي للمحافظ الاستثمارية في "القابضة" ورئيس مجلس إدارة شركة الإنشاءات البترولية الوطنية: "تضع شركة الإنشاءات البترولية الوطنية أسساً قوية لتحقيق النمو على المدى البعيد مدفوعةً برؤيتها الاستراتيجية وما تمتلكه من خبرات إدارية وتشغيلية. وستواصل شركة الإنشاءات البترولية الوطنية من خلال توجيهات "القابضة"، التركيز على نقاط قوتها الأساسية المتمثلة في تقديم خدمات استثنائية للهندسة والمشتريات والإنشاءات، بما في ذلك المشاريع المتطورة التي تدعم البنية التحتية لقطاع النفط والغاز في دولة الإمارات. وستسعى شركة الإنشاءات البترولية الوطنية أيضاً إلى القيام بالمزيد من التوسعات الدولية، بعد تحديد الفرص في الأسواق الأساسية مثل المملكة العربية السعودية ومصر والكويت والبحرين ودول أخرى".

وقال المهندس أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية: "منذ تأسيسها في عام 1973 بتوجيهات الوالد المؤسس لدولة الإمارات المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)، تبنت الشركة هدفاً طموحاً لترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كمركز عالمي لعمليات الهندسة والمشتريات والإنشاءات في قطاع الطاقة".

وتابع: "حرصنا على تأسيس منظومة عالمية متكاملة لقطاع الطاقة، حيث أصبحت من بين الأكثر تطوراً حول العالم بفضل إمكاناتها المتميزة، بما في ذلك أكبر ساحة تصنيع في المنطقة، وفريق عمل متمرس يضم نخبة من أفضل الخبراء."

وأضاف: "سنواصل اليوم باعتبارنا إحدى الشركات المملوكة بالكامل لشركة "القابضة"، اكتساب ثقة شركات النفط الوطنية حول العالم، والمساهمة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لإمارة أبوظبي والمتمثلة في بناء منظومة قوية للتصنيع على المستوى المحلي. لقد أظهرنا نجاحاً قوياً في تطبيق معايير التميز، بدءاً من الفوز بأضخم المشاريع إلى استكشاف الفرص الجديدة، بالإضافة إلى تعزيز أسطولنا، وتطبيق الممارسات المبتكرة، واتباع أفضل معايير الصحة والسلامة والبيئة، والاستثمار في كوادرنا البشرية بجميع مكاتبنا حول العالم".

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