«الإمارات دبي الوطني ريت» تتبنى حلولاً مرنة لمواجهة تقلبات الأسواق

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني ريت، وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول أولوياتها الاستراتيجية الجديدة لعامي 2020 و2021. وكان المساهمون صوتوا في مارس لصالح الحفاظ على الهيكلية الحالية للصندوق، الذي سيبقى كصندوق استثمار عقاري مدرج في بورصة ناسداك دبي.

وستركز إدارة الشركة في 2020 على الحلول المرنة لمكافحة تحديات السوق الناتجة عن جائحة فيروس كورونا وبيئة أسعار النفط المنخفضة، مع الاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة وفرص التحوط. وتتمثل أهداف الشركة المتوسطة الأجل في إعادة تعيين المحفظة العقارية، من خلال زيادة تنوع ممتلكاتها والعمل على استغلال كافة التصرفات وعمليات الاستحواذ التي ستوفر قيمة تنافسية للمساهمين.

وتعتزم الشركة خلال 2020 و2021 إعادة تعيين محفظتها العقارية من خلال زيادة تنوعها، لا سيما من خلال زيادة حجم قطاع الأصول البديلة.

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