خصومات من «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين عن عرض خاص لجميع العاملين في القطاع الصحي والدفاع المدني والشرطة، تقديراً لجهودهم وتفانيهم في حماية الناس ورعايتهم خلال تفشي وباء «كوفيد 19».

ويتم تطبيق خصومات تصل لغاية 30 % على بوالص التأمين على السيارات والمنازل وغيرهما من فئات التأمين المختارة للعاملين في هذه القطاعات الحيوية، ويستمر هذا العرض من 29 أبريل إلى 28 يوليو.

وقال خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور ورئيس مجلس إدارة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين: يسرّنا أن نقدّم هذه الخصومات على بوالص التأمين للعاملين في القطاع الصحي والشرطة والدفاع المدني الذين هم خط الدفاع الأول في معركتنا ضد وباء (كوفيد 19). هم يعملون بلا كلل على مدار الساعة في الجبهات الأمامية من أجل احتواء هذه الأزمة الصحية، ويؤمّنون الحماية للمواطنين والمقيمين على السواء.

وتيسير شؤون حياتهم من خلال بوالص تأمين مخفّضة الأسعار ومتاحة بسهولة، ليس سوى مجرد بادرة صغيرة مقارنةً بالتضحيات التي يبذلونها يومياً للحفاظ على صحتنا وأمننا. يذكر أنه في مطلع مارس 2020، أعلنت الشركة خلال اجتماعها العام السنوي عن تحقيقها أداء مالياً قوياً في سنة 2019، مع تسجيل صافي نمو في الأرباح يفوق 10.3 %.

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