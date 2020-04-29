5.7 مليارات درهم مكاسب الأسهم

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

واصلت الأسهم المحلية مكاسبها في ختام جلسة أمس وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 5.7 مليارات درهم لتتجاوز بذلك الخسائر الحادة التي منيت بها أسواق النفط. واستمدت الأسواق الدعم من تحسن المعنويات بعد قرارات الفتح التدريجي لمراكز التسوق في الدولة.

واستمر سوق دبي في صعوده للجلسة الخامسة على التوالي بعدما أغلق مرتفعا 0.58 % إلى 1997 نقطة بعد أن لامس مستوى حاجز 2000 نقطة خلال الجلسة وليبقى عند أعلى مستوياته منذ منتصف مارس، وذلك بدعم صعود أسهم العقار والسلع والاستثمار. وصعد سوق أبوظبي بنحو 1.21 % إلى مستوى 4220.57 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والطاقة والصناعة.

واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بنحو 536.5 مليون درهم، منها 458.3 مليوناً في دبي، و178.6 مليوناً بأبوظبي، وجرى التداول على 536.5 مليون سهم، موزعة بواقع 458.3 مليوناً في دبي، و78.2 مليوناً بأبوظبي، من خلال 10750 صفقة. ومن بين 57 سهماً جرى التداول عليها ارتفعت أسعار 38 سهماً وتراجعت أسعار 15 شركة، واستقر الباقي دون تغيير.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 1.91% بعد ارتفاع «إعمار العقارية» 2.26%، و«إعمار مولز» 3.25%، و«الاتحاد العقارية» 2.28%، و«أرابتك» 3.2%، و«ديار» 2.43%، فيما انخفض «داماك» 0.47%، و«إعمار للتطوير» 1.33%، وارتفع قطاع الاستثمار 1.32% مع صعود «دبي للاستثمار» 1.69 %، و«سوق دبي المالي» 0.55%، فيما انخفض «شعاع كابيتال» 0.87 %.

وانخفض قطاع البنوك 0.13 % مع هبوط «الإمارات دبي الوطني» 0.97 %، رغم ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.55 %، وهبط قطاع النقل 0.2 % مع هبوط «العربية للطيران» 0.86 %، وذلك في مقابل ارتفاع «أرامكس» 0.34 %، و«الخليج للملاحة» 0.84 %.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط بسيولة 72.8 مليون درهم، تلاه «جي إف إتش» مستقطباً 47 مليوناً. وحقق «السلام القابضة» و«الإثمار» أكبر ارتفاع في سوق دبي مع صعودهما بنحو 6.72 % لكل منهما على حدة، فيما كان «عمان للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.76 %.

ومال المستثمرون المواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 3.93 ملايين درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل.

سوق أبوظبي

ودعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 1 % مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 1.61 %، و«أبوظبي الإسلامي» 0.86 %، فيما انخفض «أبوظبي التجاري» 2.4 %، وصعد قطاع العقار 4.36 %.

ونما قطاع الاتصالات 0.78 % بفعل ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها وارتفع قطاع الاستثمار أكثر من 3 % مدفوعاً بمكاسب «العالمية القابضة» 2.72 %، و«إشراق» 3.25 %، و«الواحة كابيتال» 6.34 %. وزاد قطاع الطاقة 1.18 % مع صعود «دانة غاز» 2.08 %، و«أدنوك للتوزيع» 0.36 %، فيما استقر «طاقة».

وحقق «أبوظبي لبناء السفن» أكبر ارتفاع بنسبة 13.64 %، فيما كان «الاتحاد للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.99 %.

وعمد المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 19.84 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل.

المؤسسات

ومالت المؤسسات نحو الشراء، بصافي استثمار 4 ملايين درهم، منها 1.89 مليون في دبي، ومليونا درهم في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل.

إفصاحات

- أعلن مصرف السلام البحرين تخارجه من محفظة مكونة من 7 أصول عقارية في الولايات المتحدة مقابل 182.5 مليون دولار، متجاوزاً قيمة التخارج المقدرة عند الاستحواذ.

- أعلنت مجموعة «جي إف إتش المالية» أن وكالة التصنيف الائتماني «كابيتال إنتليجنس» منحتها تصنيفاً طويل الأجل للعملات الأجنبية بمعدل «BB-»، مع نظرة مستقبلية سلبية.

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