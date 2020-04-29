«الأوراق المالية» تناقش احتواء تداعيات «ﻛوروﻧﺎ»

المصدر: أبوظبي - البيان

عقد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة اجتماعه الخامس عشر من الدورة السادسة للمجلس عبر التواصل المرئي عن بُعد.

وجرت مناقشة عدد من المبادرات والقرارات التي تستهدف تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بالتنظيم والإشراف على قطاع الأوراق المالية بالدولة لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية.

إجراءات احتواء تأثير «كورونا»

واستعرض المجلس تقريراً بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة - بتوجيهات مجلس الوزراء - لاحتواء تداعيات جائحة كورونا على أسواق المال بالدولة، وتضمن التقرير الإجراءات الخارجية للشركات والمستثمرين إضافة إلى الإجراءات الداخلية.

وتضمنت الإجراءات الخارجية تعديل مقدار تحرك سعر السهم انخفاضاً ليكون بنسبة 5% من سعر الإقفال السابق كحد أقصى انخفاضاً في يوم التداول الواحد، وتم تطبيق القرار اعتباراً من جلسة تداول 18 مارس.

كما صدر قرار استثناء الشركات المساهمة لمد مهلة انعقاد الجمعيات إلى 30 يونيو لتلافي أية مخاطر لتأخر انعقاد اجتماعات العموميات التي كان مقرراً أن تنتهي المهلة القانونية لعقدها في 30 أبريل.

وتم إصدار تعميم بمنح بعض الاستثناءات من نظام شراء الشركات لأسهمها بغرض تسهيل شراء الشركات لأسهمها. وتضمنت الإجراءات التطبيق الإلزامي للتصويت الإلكتروني في العموميات بدلاً من الحضور الشخصي للمساهمين استجابة لتوجهات الحكومة الرشيدة بمنع التجمعات خلال هذه الفترة.

وقامت الهيئة بالتعميم على الشركات المرخصة بشأن تمديد فترة الإفصاح عن التقارير المالية السنوية عن 2019، والتعميم على الشركات المرخصة بشأن تأجيل الإفصاح عن البيانات المرحلية المنتهية في 31 مارس. وتم إصدار تعميم بالإجراءات الاستثنائية لشراء الشركات لأسهمها.

وأرسلت الهيئة تعميماً للشركات المدرجة لموافاتها بالإجراءات الوقائية للشركات للحفاظ على السلامة والصحة العامة والوقاية من فيروس كورونا.

وعقدت الهيئة اجتماعاً مع الأسواق المالية تم التأكيد فيه على أن البيع على المكشوف غير مفعل في الأسواق المالية بالدولة. وتم عقد اجتماع مع معالي محافظ المصرف المركزي للتنسيق بشأن إجراءات الحد من تداعيات الجائحة على الأسواق المالية.

إجراءات داخلية

وتضمنت الإجراءات الداخلية تفعيل مهام لجنة الطوارئ واستمرارية الأعمال وجعلها في انعقاد مستمر، وتفعيل الحزم والتطبيقات الإلكترونية للعمل عن بعد أهمها: نُظم الترخيص Open Text، ونظام المراسلات والأرشفة الإلكتروني «مرسال»، ونظم مركز خدمة العملاء والاجتماعات.

وتم تشكيل لجنة التوطين بقرار من معالي الوزير رئيس مجلس الإدارة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين الخاصة بمبادرات التوطين في القطاع العقاري. وتم إصدار تعاميم بإجراءات استمرارية الأعمال للشركات المساهمة العامة المدرجة وكذلك الشركات المرخصة من الهيئة.

عضو التقاص العام

واعتمد المجلس التعديل المقترح على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (36/‏‏ر.م) لسنة 2019 بشأن نشاط عضو التقاص العام، والذي يقضي باستثناء الحافظ الأمين من تطبيق قرار عضو التقاص العام، والتزامه بما ورد في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (29/‏‏ر) لسنة 2009 بشأن تنظيم نشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية وتعديلاته.

بيانات الشركات المدرجة

واستعرض المجلس تقارير أداء الأسواق المالية ونتائج قياس أثر آليات الدعم المقدمة لها؛ كما تم الاطلاع على تقرير بخصوص التحليل المالي للبيانات المالية السنوية للشركات المساهمة العامة المدرجة بسوقي أبوظبي ودبي الماليين عن 2019.

وأوصى المجلس بالقيام بدراسة متخصصة لقياس الأداء المالي للشركات المساهمة العامة خلال السنوات الثلاث الماضية، وتقييم فعالية مجالس الإدارة، وكذلك تقديم سيناريوهات مستقبلية لرفع كفاءة الأداء لمجالس الإدارات والارتقاء بمستوى الأداء المالي للشركات المساهمة العامة.

شهادات أيزو

اطلع المجلس على تقرير بشأن حصول الهيئة على 5 مواصفات أيزو خلال الربع الأول. وتتعلق المواصفات الخمس بإدارة المعرفة أيزو 30401، والمشتريات المستدامة أيزو 20400، وإدارة المخاطر المؤسسية أيزو 27000، والحوكمة المؤسسية أيزو 13500، والابتكار أيزو 56002.

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