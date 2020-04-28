هلال المري: دبي تتمتع بسجل حافل في القدرة على الاستجابة لتغيرات السوق

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد هلال المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري أن دبي تتمتع بسجل حافل في القدرة على الاستجابة السريعة لتغيرات السوق والنظام البيئي بأكمله يسخر الوقت والجهد اللازمين لإعادة الأمور إلى نصابها حتى نتمكن من الترحيب بالعالم في دبي عندما تتحسن الأمور.



وقال عبر تغريدات نقلها المكتب الإعلامي لحكومة دبي: أن طيران الإمارات شريك رئيسي لنا، ونعمل معهم عن كثب حيث إنهم يأخذون الحجوزات الآن في بداية يوليو، كما أننا ندعمهم في إعادة الفتح. لكن الفكرة أن هذا السيناريو الحاصل الآن هو مسألة عالمية.

وأشار إلى ان العديد من المطارات ما زالت مغلقة، والمناقشات الثنائية جارية للخروج بخطة واضحة لإعادة الفتح. نعمل عن كثب مع شركائنا من القطاعين العام والخاص للتأكد من أن المدينة جاهزة من جميع النواحي ومهيأة تماما لاستقبال السياح متى أمكن.

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