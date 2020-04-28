الأسهم الإماراتية تكسب 32.5 مليار درهم في ثلاث جلسات رمضانية

المصدر: وام

عكست أسواق المال الإماراتية اتجاهها صعودا بعد مرور نحو ساعتين من التداولات الهادئة التي سيطرت عليها قبل أن تستعيد نشاطها مواصلة ارتفاعها الذي بدأته منذ اليوم الأول من شهر رمضان.

ومع استمرار الاسواق لمسيرتها الخضراء فقد ربحت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة نحو 5.7 مليار درهم ،الأمر الذي رفع من اجمالي المكاسب خلال ثلاث جلسات رمضانية الى 32.5 مليار درهم تقريبا.

واستمرت شهية التداول عند مستويات جيدة مخالفة بذلك الكثيرمن التوقعات بتراجعها خلال شهر رمضان وبلغت قيمة الصفقات المبرمة في سوقي ابوظبي ودبي الماليين نحو 450 مليون درهم فيما وصل عدد الأسهم المتداولة 636 مليون سهم نفذت من خلال 10740 صفقة.

وكان المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية إرتد صعودا بالغا مستوى 4220 نقطة بزيادة نسبتها 1.21% فيما نما المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.58% بالغا مستوى 1997 نقطة.

و يظهر الرصد اليومي لحركة الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية استمرار ارتفاع سهم اتصالات الى 15.60 درهم كما صعد سهم بنك ابوظبي الأول الى 11.38 درهم وسهم مصرف أبوظبي الإسلامي الى 3.52 درهم وسهم شركة الدار الى 1.81 درهم.

وفي سوق دبي المالي واصل سهم اعمار صعوده بالغا مستوى 2.71 درهم وصعد سهم بنك دبي الإسلامي الى 3.62 درهم.وسهم مصرف عجمان 61 فلسا والاتحاد العقارية 31 فلسا.

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