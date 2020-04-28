"الأوراق المالية" تناقش إجراءات احتواء انعكاسات "ﻛوروﻧﺎ" ﻋﻠﻰ بورصات الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

عقد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة، اجتماعه الخامس عشر (من الدورة السادسة للمجلس) باستخدام تقنيات التواصل المرئي عن بعد، لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة بالتنسيق والتعاون مع شركائها في السوق المالي لاحتواء تداعيات جائحة كورونا والتخفيف من آثارها السلبية على الأسواق المالية والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

كما ناقش الاجتماع عدداً من المبادرات والقرارات التي تستهدف تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بالتنظيم والإشراف على قطاع الأوراق المالية بالدولة لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية.

وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا الهامة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية، على النحو التالي:

حزمة إجراءات الهيئة لاحتواء تأثير جائحة كورونا على أسواق المال

استعرض مجلس الإدارة تقريراً بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة- بتوجيهات مجلس الوزراء الموقر- لاحتواء تداعيات جائحة كورونا على أسواق المال بالدولة، وتضمن التقرير الإجراءات الخارجية للشركات والمستثمرين إضافة إلى الإجراءات الداخلية في الهيئة.

وتضمنت الإجراءات الخارجية تعديل مقدار تحرك سعر السهم انخفاضاَ. وبمقتضى القرار يكون مقدار التحرك في سعر السهم بنسبة (5%) من سعر الإقفال السابق كحد أقصى انخفاضاً في يوم التداول الواحد، وقد تم تطبيق القرار اعتباراً من جلسة تداول 18 مارس الماضي.

كما شملت الإجراءات الخارجية كذلك اصدار قرار استثناء الشركات المساهمة لمد مهلة انعقاد الجمعيات إلى 30 يونيو المقبل بهدف تلافي أية مخاطر لتأخر انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية التي كان مقرراً أن تنتهي المهلة القانونية لعقدها في 30 أبريل الجاري.

كذلك تم إصدار تعميم بشأن منح بعض الاستثناءات من نظام شراء الشركات لأسهمها بغرض تسهيل قيام الشركات بشراء أسهمها.

وتضمنت الإجراءات كذلك التطبيق الإلزامي للتصويت الإلكتروني في الجمعيات العمومية بدلا من الحضور الشخصي للمساهمين، وذلك استجابة لتوجهات الحكومة الرشيدة بمنع التجمعات في هذه الفترة، وتم بالفعل تفعيل التصويت الالكتروني للجمعيات العمومية للشركات المساهمة العامة والذي أثبت نجاحاً فائقاً.

وقامت الهيئة بالتعميم على الشركات المرخصة بشأن تمديد فترة الإفصاح عن التقارير المالية السنوية عن سنة 2019، كذلك تم التعميم على الشركات المرخصة بشأن تأجيل الإفصاح عن البيانات المرحلية المنتهية في 31 مارس الماضي.

وبالإضافة إلى ذلك تم إصدار تعميم بالإجراءات الاستثنائية شراء الشركات لأسهمها.

كما أرسلت الهيئة تعميماً للشركات المدرجة تطلب فيه موافاتها بالإجراءات الوقائية التي قامت بها الشركات للحفاظ على السلامة والصحة العامة والوقاية من فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والحد من انتشاره. كما وجهت الهيئة الشركات لوضع خطة مدروسة وسياسة مكتوبة تضمن استمرارية سير العمل وتفعيل خطة التعافي في حالة الطوارئ وذلك كجزء من نظام إدارة المخاطر.

وفي هذا السياق طبقت الهيئة سياسة التفتيش على الشركات من خلال نظام الاتصال المرئي عن بعد Teams بدلاً من الزيارات الفعلية الشركات.

وفي إطار الإجراءات الخارجية الأخرى التي اتخذتها الهيئة قِبَل الشركات المرخصة تم منح موظفي هذه الشركات الخاضعين لاختبارات الترخيص المهني، مهلة مدتها 3 أشهر تبدأ من بدء المركز استقبال طلبات تسجيل الاختبارات.

وفضلاً عن ذلك نشرت الهيئة وأرسلت تعميماً لكافة المتعاملين بالالتزام باستخدام الخدمات الذكية والإلكترونية التي توفرها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني www.sca.gov.ae ومن خلال الأجهزة الذكية، بدلاً من الحضور الشخصي لمراكز خدمة العملاء في الهيئة.

وفي هذا الإطار أيضاً عقدت الهيئة اجتماعاً مع الأسواق المالية تم التأكيد فيه على أن البيع على المكشوف غير مفعل في الأسواق المالية بالدولة، وكان سوق أبو ظبي للأوراق المالية قد أعلن في منتصف مارس الماضي عن غلق قاعات التداول في مقره الرئيسي وأفرعه، واتخذ سوق دبي المالي الخطوة نفسها في اليوم التالي.

وكذلك تم عقد اجتماع مع معالي محافظ المصرف المركزي للتنسيق بشأن الإجراءات التي تسهم في الحد من تداعيات الجائحة على سوق الأوراق المالية.

منظومة الإجراءات الداخلية بالهيئة

وبالإضافة إلى ذلك اطلع مجلس الإداراة على تقرير الإجراءات الداخلية المتخذة في الهيئة، والتي تضمنت حزمة متكاملة من السياسات والأنشطة والتعليمات على النحو التالي:

- تفعيل مهام لجنة الطوارئ واستمرارية الأعمال وجعلها في انعقاد مستمر.

- تفعيل الحزم والتطبيقات الإلكترونية للعمل عن بعد أهمها: نُظم الترخيص Open Text ، ونظام المراسلات والأرشفة الإلكتروني "مرسال"، ونظم مركز خدمة العملاء والاجتماعات.

- تشكيل لجنة التوطين بقرار من معالي الوزير رئيس مجلس الإدارة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين الخاصة بمبادرات التوطين في القطاع العقاري.

- إصدار تعاميم بإجراءات استمرارية الأعمال للشركات المساهمة العامة المدرجة وكذلك الشركات المرخصة من الهيئة.

تعديل قرار نشاط عضو التقاص العام

وانطلاقاً من حرص إدارة الهيئة على تطوير التشريعات التي تنظم عمل الأسواق المالية بالدولة، وفي إطار حرص الهيئة على مراجعة الأنظمة والتشريعات المنظمة لأنشطة الخدمات المالية بشكل دوري بما يضمن مواكبة هذه الأنظمة لمستويات التطور في الأسواق العالمية، اعتمد المجلس التعديل المقترح على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (36/ر.م) لسنة 2019 بشأن نشاط عضو التقاص العام، والذي يقضي باستثناء الحافظ الأمين من تطبيق قرار عضو التقاص العام، والتزامه بما ورد في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (29/ر) لسنة 2009 بشأن تنظيم نشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية وتعديلاته.



شهادات مواصفات أيزو المالية

وفي إطار المتابعات المستمرة للمسائل والموضوعات المرتبطة بالأداء الداخلي للهيئة، اطلع مجلس إدارة الهيئة على تقرير بشأن حصول الهيئة على خمس من مواصفات الأيزو خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك تماشياً مع توجهات الحكومة الرشيدة في تبني مبادئ ومنهجيات عالمية تعزز أداء الجهات وتمكين مواردها البشرية. وتتعلق المواصفات الخمس بإدارة المعرفة ISO 30401، والمشتريات المستدامة ISO 20400، وإدارة المخاطر المؤسسية 27000 ISO، والحوكمة المؤسسية ISO 13500، والابتكار ISO 56002.



تقرير التحليل المالي للبيانات المالية للشركات المدرجة

ومتابعة من المجلس لأوضاع الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة، وتطبيقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015، استعرض المجلس تقارير أداء الأسواق المالية ونتائج قياس أثر آليات الدعم المقدمة لها؛ كما تم الاطلاع على تقرير بخصوص التحليل المالي للبيانات المالية السنوية للشركات المساهمة العامة المدرجة في سوقي أبو ظبي ودبي الماليين عن عام 2019، ووجه نحو متابعة أوضاع الشركات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون والأنظمة.

وأوصى المجلس بالقيام بدراسة متخصصة لقياس الأداء المالي للشركات المساهمة العامة خلال الثلاث سنوات الماضية، وتقييم فعالية مجالس الإدارة، وكذلك تقديم سيناريوهات مستقبلية لرفع كفاءة الأداء لمجالس الإدارات والإرتقاء بمستوى الأداء المالي للشركات المساهمة العامة.

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