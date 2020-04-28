سوق دبي بأعلى مستوياته منذ منتصف مارس

المصدر: أبوظبي- رامي سميح

واصل سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، في ختام جلسة أمس، مقترباً من حاجز الـ2000 نقطة، محققاً أعلى مستوياته، منذ منتصف مارس الماضي على وقع تحسّن معنويات المستثمرين، بعد القرارات الأخيرة بالفتح التدريجي لمراكز التسوق في الإمارة، فيما تراجع سوق أبوظبي بنحو طفيف بضغط رئيس من «أبوظبي الأول» إثر تعرضه لعمليات جني أرباح، بعد صعوده لثلاث جلسات متتالية.

واستقطبت الأسهم سيولة 533 مليون درهم، منها 362.4 مليوناً لـ«دبي»، و171 مليوناً لـ«أبوظبي»، وجرى التداول على 480 مليون سهم، بواقع 396 مليوناً بـ«دبي»، و84 مليوناً بـ«أبوظبي»، عبر 9369 صفقة، وبين 62 سهماً جرى التداول عليها، ارتفعت أسعار 36 سهماً، وتراجعت أسعار 17 سهماً، واستقرت 9 أسهم دون تغيير.

وصعد سوق دبي 1.5%، ليغلق عند 1986 نقطة، مدفوعاً بمكاسب أسهم العقار والبنوك والتأمين والاستثمار والنقل والخدمات، فيما تراجع سوق أبوظبي 0.28% إلى مستوى 4170 نقطة، بضغط هبوط أسهم البنوك رغم صعود العقار والاستثمار والاتصالات والتأمين والطاقة والصناعة والسلع والخدمات.

سوق دبي

وعزّز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 2%، وزاد «العقار» 1%، ونما «الاستثمار» 1.54% ، وصعد «النقل» 1.25%. وتصدّر «إعمار العقارية» التداولات بـ72.8 مليون درهم، تلاه «جي إف إتش» 51 مليوناً، ثم «دبي الإسلامي» 43 مليوناً، وكان «المشرق» الأكثر ارتفاعاً 14.2%، فيما كان «دبي للمرطبات» الأكثر انخفاضاً 4.97%.

وعمد العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 11.3 مليون درهم، بواقع 4.58 ملايين للعرب، و4.94 ملايين للخليجيين، و1.78 مليون للمواطنين، فيما مال الأجانب نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع البنوك 2.41%، مقابل ارتفاع «الاتصالات» 0.78%، وصعود «العقار» 5.9%، وارتفاع «الطاقة» 2.31% بفعل ارتفاع «دانة غاز» 2.12%، و«طاقة» 4.48%، و«أدنوك للتوزيع» 1.82%، ونمو «الاستثمار» 9.17%.

وهيمن «الدار» على النشاط بسيولة 37.78 مليون درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» 26.7 مليوناً، ثم «أدنوك للتوزيع» 19.14 مليوناً. وحقق «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» أكبر ارتفاع 14.88% فيما كان «الواحة كابيتال» الأكثر انخفاضاً بالحد الأقصى 5%.

ومال الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار نحو 16 مليون درهم، منها 8.7 ملايين للخليجيين، و7.24 ملايين للمواطنين، فيما اتجه العرب والأجانب نحو التسييل، بواقع 1.2 مليون للعرب، و14.7 مليوناً للأجانب.

تباين

وتباين أداء المؤسسات، حيث اتجهت نحو الشراء في «أبوظبي»، بصافي استثمار 12.5 مليون درهم، ونحو البيع بـ«دبي»، بصافي استثمار 6.23 ملايين، فيما اتجه الأفراد نحو الشراء في «دبي» ونحو البيع في «أبوظبي».

إفصاحات

* يناقش «دبي الإسلامي» البيانات المالية الموحدة للربع الأول خلال اجتماعه يوم 29 الجاري.

* عيّنت «شعاع كابيتال» كريستوفر وارد عضواً بمجلس الإدارة خلفاً لجاسم آل علي.

* حددت «سلامة»، يوم 3 مايو المقبل موعداً جديداً لانعقاد عموميتها عن بُعد؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الذي كان مقرراً يوم 26 الجاري.

* أعلنت «دانة غاز» أن تاريخ آخر يوم لشراء السهم للحصول على التوزيعات النقدية 5.5% هو الغد (29 الجاري) ويكون الاستبعاد من الأرباح في 30 أبريل، على أن توزّع خلال 30 يوماً من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية.

* صادقت عمومية «فودكو القابضة» على عدم توزيع أرباح عن 2019.

* رفضت عمومية «الوثبة للتأمين» مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية 5% بإجمالي 10.35 ملايين درهم.

* اشترت «إشراق للاستثمار» 499.5 ألف سهم من أسهمها في جلسة أمس بسعر 0.277 درهم عبر الوسيط «شعاع للأوراق المالية» ليصل عدد الأسهم المتبقية لموافقة هيئة الأوراق المالية 209.18 ملايين.

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