«إن إم سي» تطلب إلغاء إدراج أسهمها في بورصة لندن

المصدر: (لندن - البيان)

قدمت شركة «إن إم سي» للرعاية الصحية، طلباً لإلغاء إدراج أسهم الشركة من القائمة الرسمية لسلطة السلوك المالي في المملكة المتحدة، والتداول في سوق لندن للأوراق المالية، والعمل بذلك في أقرب وقت ممكن.

يأتي قرار إلغاء إدراج الشركة في سوق لندن، بهدف توفير التكاليف المترتبة على الإدراج، إلى جانب تسهيل وتسريع عملية اتخاذ القرارات مع جميع الأطراف المعنية.

ولن تتأثر العمليات التشغيلية للشركة بهذا القرار، حيث تواصل مستشفيات «إن إم سي»، ومراكزها الصحية والعيادات التابعة لها العمل كما المعتاد، بإشراف الإدارة الحالية، من أجل ضمان تقديم الرعاية الصحية للمرضى.

وقال ريتشارد فليمينغ، أحد الحراس القضائيين لشركة «إن إم سي» للرعاية الصحية، المدير العام لشركة «ألفاريز آند مارسال» في أوروبا: «نركز جهودنا من أجل ضمان تقديم الرعاية الصحية للمرضى على أكمل وجه، وتوفير كل المتطلبات اللازمة للموظفين والموردين، واستقرار أعمال «إن إم سي»، ولا شك في أن قرار إلغاء إدراج أسهم الشركة بسوق لندن سوف يسهم في تحقيق هذه الأهداف، نظراً للمعطيات الحالية».

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