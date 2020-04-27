تواصل الايجابية يرفع مكاسب الأسهم الإماراتية إلى 26.8 مليار درهم في جلستين

المصدر: وام

تواصل السلوك الايجابي مسيطرا بشكل عام على حركة أسواق المال الإماراتية خلال الجلسة الثانية من تعاملات شهر رمضان مما عزز من قوة المؤشرات العامة وسط استمرار شهية التداول عند مستويات جيدة.

وربحت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في جلسة منتصف الأسبوع نحو 7.5 مما رفع من اجمالي مكاسبها خلال جلستين الى 26.8 مليار درهم وذلك بحسب ما يظهره الرصد اليومي للتعاملات.

ومع استمرار الايجابية في الأسواق فقد نجحت شريحة كبيرة من الأسهم ببلوغ مستويات سعرية جديدة وفقا معطيات التحليل الفني الأمر الذي جعلها مرشحة للصعود الى مستويات أعلى خلال الأيام القادمة.

وفيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.5% بالغا مستوى 1986 نقطة مواصلا بذلك الإقتراب من تجاوز حاجز 2000 نقطة ،فقد اغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 4170 نقطة وهو نفس المستوى الذي اغلق عليه تقريبا في اليوم السابق.

ويظهر الرصد الخاص بحركة السيولة خلال جلسة اليوم أن قيمة الصفقات المبرمة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين بلغت نحو 450 مليون درهم في حين وصل عدد الأسهم المتداولة 576 مليون سهم نفذت من خلال 10369 صفقة.

وواصلت أسهم العقار قيادة النشاط في سوق دبي المالي وارتفع سهم اعمار الى 2.65 درهم وصعد سهم بنك دبي الإسلامي الى 3.60 درهم.وسهم دار التكافل الى 60 فلسا.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع سهم اتصالات الى 15.48 درهم وسهم بنك ابوظبي التجاري الى 4.59 درهم وسهم شركة الدار الى 1.73 درهم وصعد سهم أدنوك للتوزيع الى 2.80 درهم.

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