مرونة أكبر لأصحاب الأعمال في «دبي المالي العالمي»

المصدر: (دبي - البيان)

أصدر مركز دبي المالي العالمي قراراً يمكّن الشركات، التي تتخذ منه مقراً، من توفير مرونة أكبر لأصحاب الأعمال ويعزز إجراءات حماية الموظفين، بهدف الحد من التأثيرات الناجمة عن فيروس «كورونا».

وتتمكن الشركات بموجب القرار من تطبيق تدابير وإجراءات طارئة بحق موظفيها للتعامل مع تأثيرات الأزمة، حيث يمكن لأصحاب الأعمال تخفيض ساعات العمل وإلزام موظفيهم بأخذ إجازة، سواء كانت مدفوعة أو غير مدفوعة الأجر، وخفض الرواتب. وقال عيسى كاظم، محافظ المركز: «يمكّننا القرار من تعزيز بيئة تتمتع بالمرونة والاستقرار للشركات وموظفيها».

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