«إتش إس بي سي» ينجز أول عملية تمويل بموجب خطة الدعم الاقتصادي الشاملة للمصرف المركزي

المصدر: دبي- البيان

رتّب بنك «إتش إس بي سي»، أول عملية تمويل للمتعاملين، بموجب خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، التي أقرها مصرف الإمارات المركزي أخيراً، لدعم وتحفيز النشاط الاقتصادي، في إطار سياسية الدولة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس «كورونا».

وقال عبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي للبنك في الإمارات، رئيس وحدة الأعمال الدولية: «لدى البنك سجل طويل في دعم التطور الاقتصادي والاجتماعي للدولة. ويسرنا دعم خطة الدعم الاقتصادي الشاملة للمصرف المركزي، التي من شأنها، إلى جانب مجموعة الإجراءات الخاصة التي قمنا بها في البنك، مساعدة المتعاملين على مواجهة الصعوبات الاقتصادية لجائحة «كورونا»».

خطوات مهمة

وقام البنك بعدة خطوات مهمة، إلى جانب خطة الدعم المقدمة من "المركزي"؛ لضمان تدفق السلع التجارية الأساسية والخدمات المرتبطة بها إلى دولة الإمارات.

وقال مايك ديفيس، رئيس الخدمات المصرفية التجارية: «وضعنا خطة لتسريع تحوّل المتعاملين رقمياً، عبر منصتنا التجارية (HSBCnet)، حيث بلغ عددهم أكثر من 6 أضعاف خلال أسبوعين فقط. وبلغ حجم التجارة في الإمارات، التي دعمناها منذ بداية العام، 9.2 مليارات دولار. وفي مارس وحده، بلغ حجم تجارة السلع الغذائية والطبية التي دعمناها 181 مليوناً.

وأضاف: تواصلنا مع كل متعامل في الإمارات خلال الأسابيع الماضية، لمساعدتهم على حماية أعمالهم ولمساعدتهم للاستعداد للمستقبل.

تسهيلات متجددة

وقال دان روبنسون، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات: أوضح لنا متعاملونا أهم الأولويات التي يحتاجون فيها دعمنا، فقمنا بالتركيز على هذا الجانب، وتطوير حزم تسهيلات بموجب خطة الدعم الاقتصادي الشاملة، وإجراءات دعم من البنك خارج نطاق الخطة، كالتسهيلات الائتمانية المتجددة. ووفرنا تسهيلات تأجيل السداد للقروض الشخصية والرهونات العقارية، وعروض خاصة بالرسوم المدرسية، ضمن إجراءات الدعم المقدمة لعملائنا من الأفراد.

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