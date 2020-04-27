إدراج سندات بـ7 مليارات دولار في سوق أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أدرج سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس، برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادرة عن إمارة أبوظبي بقيمة 7 مليارات دولار. وأفاد السوق في تعميم صدر أخيراً، بأن السندات من 3 فئات، الأولى بقيمة 2 مليار دولار بفائدة ثابتة 2.5% تستحق 16 أبريل 2025، والثانية بقيمة 2 مليار دولار بفائدة ثابتة 3.125% تستحق في 16 أبريل 2030، وأما الثالثة فبقيمة 3 مليارات دولار وبفائدة ثابتة 3.875% تستحق يوم 16 أبريل 2050.

وأعلنت أبوظبي أخيراً نجاحها في طرح سندات سيادية متعدّدة الشرائح، عكست الثقة الكبيرة للمستثمرين بمكانتها الائتمانية القوية، إذ يعد الطرح جزءاً من استراتيجية الإمارة متوسّطة الأجل والهادفة إلى تعزيز هيكل رأس مالها والاستفادة من مصادر التمويل المتنوّعة في ظل المحافظة على التصنيف الائتماني الحالي.

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