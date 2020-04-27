19 مليار درهم مكاسب الأسهم في مستهلّ الأسبوع

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ارتفعت الأسهم المحلية في مستهل تعاملات الأسبوع وربح رأسمالها السوقي 19 مليار درهم، مع تحسّن معنويات المستثمرين بدعم المحفزات الحكومية المتتالية، والقرارات الأخيرة بالفتح التدريجي لمراكز التسوق، واستقرار أسعار النفط، ما أعطى آمالاً بأن الأوضاع تسير نحو الأفضل للسيطرة على جائحة فيروس «كورونا».

وارتفع سوق دبي 3.47% إلى 1956.68 نقطة، مع ارتفاع شبه جماعي للمؤشرات القطاعية باستثناء قطاعي الاتصالات والخدمات، وصعد سوق أبوظبي 2.93% عند 4181.84 نقطة، مع ارتفاع جماعي للمؤشرات القطاعية عدا الصناعة.

ومن بين 55 سهماً جرى التداول عليها، ارتفعت أسعار 45 سهماً وتراجعت أسعار 7 شركات فقط، فيما استقرت 3 من دون تغيير. واستقطبت الأسهم سيولة محلية بنحو 458.8 مليون درهم، منها 337.3 مليوناً في دبي، و121.5 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 493.7 مليون سهم، بواقع 428.4 مليوناً بدبي، و65.3 مليوناً بأبوظبي، من خلال 8145 صفقة.

سوق دبي

ودعم صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 2.71%، وزاد قطاع العقار 5%، وزاد قطاع الاستثمار 5%، ونما قطاع النقل 4.48%. وتصدر «إعمار العقارية» التداولات بـ57.3 مليون درهم، تلاه «جي إف إتش» 37.2 مليوناً، ثم «دبي الإسلامي» 34 مليوناً، وحقق «سلامة للتأمين» أكبر ارتفاع بالحد الأعلى الأقصى 15%، فيما اقتصرت التراجعات على سهمين فقط، وهما «تبريد» 2.81% و«دو» 1.47%.

وعمد الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، باستثمار 6.7 ملايين درهم، منها 6.5 ملايين للخليجيين، و220 ألفاً للمواطنين، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بواقع 4 ملايين للعرب، و2.7 مليوناً للأجانب.

سوق أبوظبي

وعزّز سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 3.21%، ونمو قطاع العقار 3.14%، وصعود قطاع الاتصالات 1.19%، وزيادة قطاع الطاقة 4.15%، وزاد قطاع الاستثمار 11.17%.

وهيمن «أبوظبي الإسلامي» على النشاط بـ68.8 مليون درهم، تلاه «الدار» 20 مليوناً، ثم «أبوظبي التجاري» 13.5 مليوناً. وحقق سهم «العالمية القابضة» أكبر ارتفاع 13.55%، فيما كان «فودكو» الأكثر انخفاضاً مع هبوطه بالحد الأقصى 5%.

وعمد العرب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار 15.6 مليون درهم، منها 2.6 مليوناً للعرب، و13 مليوناً للخليجيين، فيما اتجه الأجانب والمواطنون نحو التسييل، بواقع 13.6 مليوناً للأجانب، ومليوني درهم للمواطنين.

تباين

وتباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء في دبي، بصافي 11.8 مليون درهم، فيما اتجهت نحو التسييل في أبوظبي، بصافي استثمار 7.7 ملايين درهم، فيما مال الأفراد نحو التسييل بدبي، ونحو الشراء بأبوظبي.

إفصاحات

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