153.7 مليون درهم أرباح «الشارقة الإسلامي» الفصلية

المصدر: (الشارقة - البيان)

حقق مصرف الشارقة الإسلامي أرباحاً صافية 153.7 مليون درهم خلال الربع الأول، على الرغم من التحديات الاقتصادية الصعبة لجائحة الفيروس التاجي «كورونا»، بارتفاع 1.3% مقارنة بـ151.7 مليوناً في الفترة ذاتها العام الماضي.

وأظهرت الميزانية العمومية قوة في الأداء وتحسناً للوضع المالي للمصرف حيث بلغ إجمالي الأصول 49.3 مليار درهم بنمو 6.2% مقارنة بـ46.4 ملياراً. كما بلغت الأصول السائلة 9.7 مليارات ما يعادل 19.8% من إجمالي الأصول.

وعلى الرغم من عدم الاستقرار الذي تشهده أسواق المال العالمية والإقليمية، قام المصرف بسداد صكوك بـ500 مليون دولار من مصادره الذاتية، واستمر بتقديم التسهيلات التمويلية للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وبالرغم من سياسة الائتمان للمصرف والتي تأخذ بعين الاعتبار آثار التقلبات السوقية، ارتفعت التسهيلات التمويلية لتصل إلى 28.2 ملياراً بزيادة 3.1 مليارات ما يعادل 12.2% مقارنة بـ25.1 ملياراً.

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