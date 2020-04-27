«ستاندرد آند بورز» تثبّت تصنيف «ضمان»

المصدر: (الكويت - البيان)

أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز»، تصنيفها السابق للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» بدرجة (-AA) مع تأكيد النظرة المستقبلية المستقرة، وهو نفس التصنيف الذي حصلت عليه المؤسسة في 2019.

وأرجعت الوكالة في تقريرها الصادر بهذا الشأن بتاريخ 31 مارس الماضي، تثبيت تصنيف المؤسسة إلى متانة مركزها المالي باحتفاظها برأس مال قوي وسيولة مرتفعة قادرة على مقابلة التزاماتها، إضافة إلى قوة محفظتها التأمينية وتنوعها وخطط تطوير أعمالها.

كما تتوقع الوكالة بأن تستمر المؤسسة في توسيع أعمالها، خاصة في المناطق التي تكون فيها شركات التأمين التجارية غير نشطة أو ذات حضور مخفض، وخصوصاً عمليات تأمين ائتمان الصادرات. وأبرزت الوكالة التصنيف القوي للمخاطر المالية والمؤسسية وتحسّن إدارة المخاطر بالمؤسسة من خلال تنفيذ ممارسات الرقابة الشاملة.

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