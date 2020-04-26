أول تعليق من عائلة "شيتي" على قرار تجميد حساباتها المصرفية

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت عائلة رجل الأعمال الهندي بي آر شيتي، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية والذي يواجه اتهامات جنائية،، طلب مصرف الإمارات المركزي بتجميد حساباتها المصرفية.

وقالت العائلة في بيان لها اليوم وصل "البيان" نسخة منه، إن القرار قد يعرض كل أعمال المجموعة وموظفيها وقدرتها على تلبية طلبات الإمداد لخطر الانقطاع لاسيما في هذا الوقت الذي نشهد فيه أزمة صحية عالمية.

وبحسب البيان، تعمل شركات عائلة "شيتي" في مجالات عدة منها الأمن الغذائي والإمداد، والصناعات الدوائية، وإدارة النفايات الطبية، وخدمات تموين الطعام للمنشآت الصناعية.

وأصدر مصرف الإمارات المركزي، تعليمات إلى البنوك العاملة في الدولة للبحث عن جميع حسابات "شيتي" المصرفية وتجميدها.

وشملت تعليمات المصرف المركزي حسابات عائلة "شيتي" وحسابات الشركات التي يمتلك فيها حصة، ووضع العديد من الشركات المرتبطة برجل الأعمال الهندي على القائمة السوداء جنبًا إلى جنب مع إدارتها العليا بالكامل، وعدد من الموظفين الرئيسيين لهذه الشركات.

وكشفت "إن إم سي" مؤخراً عن رصد ديونٍ بقيمة تزيد على 6.6 مليار دولار لم يكن قد تم الكشف عنها منذ إعلان البيانات المالية المؤقتة لمجموعة الرعاية الصحية في 30 يونيو 2019.

وفي التاسع من أبريل الجاري، أصدرت المحكمة العليا في المملكة المتحدة قرارها بتعيين حارس قضائي على "إن إم سي"، استجابةً للطلب الذي تقدّم به بنك أبوظبي التجاري، وعدم اعتراض الشركة على هذا الطلب.

وقال بي أر شيتي، في تصريحات صحفية مؤخراً إنه ينوي العودة إلى الإمارات بمجرد فتح الرحلات وانتهاء القيود المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد.

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