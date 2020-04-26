إدراج سندات بقيمة 7 مليارات دولار في"أبوظبي للأوراق المالية"

المصدر: وام

بدأ سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتبارا من اليوم إدراج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادرة عن إمارة أبوظبي بقيمة 7 مليارات دولار من ثلاث فئات وفق أحكام التسعير المحددة وذلك بالتزامن مع إدراج السندات في بورصة لندن.

وتشمل فئات السندات الحكومية التي جرى إدراجها .. سندات بقيمة ملياري دولار بفائدة ثابته 2.5% تستحق عام 2025 وسندات بقيمة ملياري دولار بفائدة ثابته 3.125% تستحق في العام 2030 وسندات بقيمة 3 مليارات دولار بفائدة ثابته 3.875 % تستحق عام 2050.

وكانت عملية طرح السندات حققت نجاحا كبيرا حيث تجاوز سجل الطلبات عليها 45 مليار دولار أي أكثر بنحو 6.3 مرة من حجم المعروض للإصدار من أكثر من 100 حساب فريد، وليشكل ذلك رقما قياسيا لأبوظبي.

ويأتي طرح السندات السيادية متعددة الشرائح من قبل أبوظبي كجزء من استراتيجية الإمارة متوسطة الأجل، والتي تهدف إلى تعزيز هيكل رأس مال الإمارة والاستفادة من مصادر التمويل المتنوعة، خاصة في ظل محافظتها على تصنيف ائتماني متميز.

وأظهرت الحيثيات التي رافقت طرح السندات مدى الإقبال التي حظيت به من كبرى الصناديق السيادية العالمية وهو ما عكس الثقة الكبيرة في القدرات الاقتصادية والمالية لإمارة أبوظبي.

يشار إلى أن إمارة أبوظبي نجحت أيضا خلال سبتمبر 2019، في طرح إصدار سندات سيادية متعددة الشرائح بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات دولار أميركي، توزعت على ثلاث شرائح، شريحة أولى بمبلغ 3 مليارات دولار تستحق في عام 2024، وشريحة ثانية بمبلغ 3 مليارات دولار تستحق في عام 2029، وشريحة ثالثة بمبلغ 4 مليارات دولار تستحق في عام 2049.

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