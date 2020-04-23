أسواق الأسهم الإماراتية ترفع مكاسبها إلى 26 مليار درهم خلال جلستين

المصدر: وام

واصلت أسواق المال الإماراتية صعودها لليوم الثاني على التوالي وسط المزيد من التحسن في شهية التداول وعززت المؤشرات العامة بعدما اخترقت مستويات تعد الأعلى منذ عدة أسابيع.

ومع نهاية الجلسة رفعت القيمة السوقية لأسهم الشركة المتداولة من مكاسبها الى 26 مليار درهم خلال جلستين بدعم من قطاعات البنوك والاتصالات والعقار وذلك بحسب ما يظهره الرصيد اليومي للتعاملات.

وتفصيلا فقد ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 1.9 % بالغا مستوى 4062 نقطة خلال جلسة الخميس في حين نما المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.54% بالغا 1862 نقطة.

وفي ظل تسجيل المزيد من التحسن في شهية التداول فقد وصل قيمة الصفقات المبرمة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين 555 مليون درهم وبلغ عدد الأسهم المتداولة 579 مليون سهم نفذت من خلال 9111 صفقة.

وحافظ سهم اتصالات على نهجه الصاعد مرتفعا الى 15.1 درهم مواصلا بذلك قيادة النشاط في سوق أبوظبي للأوراق المالية وذلك بالاضافة الى سهم بنك ابوظبي الأول المغلق عند مستوى 11.20 درهم وبنك ابوظبي التجاري الى 4.42 درهم وقفز سهم الدار الى 1.58 درهم.

أما في سوق دبي المالي فقد واصل سهم اعمار قيادة النشاط مرتفعا الى 2.45 درهم وتبعه سهم اعمار للتطوير الى 2.15 درهم وتمكن سهم اعمار مولز من بلوغ مستوى 1.19 درهم. وفي قطاع البنوك ارتفع سهم بنك دبي الإسلامي الى 3.36 درهم فيما صعد سهم ارامكس الى 2.82 درهم.