"دانة غاز" تخطط لاستخدام عائدات بيع أصولها المصرية في سداد صكوك

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت شركة دانة غاز، اليوم الخميس، إنها تخطط لاستخدام عائدات بيع أصولها في مصر، في حال إتمامها، لسداد صكوكها.

وأضافت الشركة في بيان لها على سوق أبوظبي للأوراق المالية، أنها ستقوم بالإفصاح بشكل رسمي عن أي مستجدات بخصوص المراجعة الاستراتيجية التي تجريها.

ويأتي بيان الشركة تعليقا على الأخبار المتداولة في وسائل الإعلام بخصوص عزمها استخدام عائدات بيع أصولها المصرية لسداد ما قيمته 397 مليون دولار قائمة من صكوكها المستحقة أكتوبر المقبل في حال إتمام الصفقة.

وكانت "دانة غاز" ذكرت في وقتٍ سابق من الشهر الجاري، أن عملية بيع الأصول في مصر تأثرت بجائحة الفيروس التاجي "كورونا"، ولم يكن بالإمكان استكمالها نهاية مارس الماضي.